/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Darrell Samson fera une importante annonce concernant le soutien aux vétérans à Montréal/





MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 Darrell Samson, secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, accompagné de Francis Scarpaleggia, député de Lac-Saint-Louis et Anju Dhillon, député de Dorval--Lachine--LaSalle, annoncera de nouveaux bénéficiaires de Montréal qui ont été choisis pour recevoir du financement dans le cadre du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille.

Le secrétaire parlementaire Darrell Samson, le député Francis Scarpaleggia, le député Anju Dhillon et les autres participants seront disponibles pour répondre aux médias à la suite de l'activité virtuelle.

Date : Le lundi 24 janvier 2022



Heure : 14 h 30 HNE

Inscription :

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire en écrivant à l'adresse media@veterans.gc.ca et en indiquant leur nom et leur entreprise médiatique pour recevoir le lien de l'appel vidéo.

Si vous prévoyez des obstacles en matière d'accessibilité, veuillez nous en informer et nous travaillerons avec vous pour permettre votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 06:00 et diffusé par :