/R E P R I S E -- Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022/

Semaine de découverte des musulmans : Du 25 au 31 janvier 2022





Le thème de cette année : « Le rapprochement comme rempart à l'islamophobie! »

MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le grand public de tous horizons est invité à assister à une série d'événements en ligne, du mardi 25 au lundi 31 janvier, à l'occasion de la quatrième Semaine annuelle de découverte des musulmans. Le mardi 25 janvier à 11 h, les médias sont invités à assister au lancement de cette Semaine, qui réunira des politiciens et des représentants de diverses communautés. Il s'agira d'un événement hybride, en personne au Centre St-Pierre (local 105, 1212, rue Panet, Montréal, H2N 2Y7) ou virtuellement via Zoom . https://us02web.zoom.us/j/88926865090?pwd=MXhjblpISUY5dGdTK1FhV3djTUdCQT09 )

« Nous venons tous d'horizons et de milieux différents, mais nous sommes tous de fiers Québécois, et lorsque nous allons à la rencontre de l'autre pour mieux nous connaître, tout le monde y gagne», a déclaré Samira Laouni, présidente du conseil d'administration de la Semaine de découverte des musulmans.

La Semaine de découverte des musulmans se veut un événement rassembleur, offrant une programmation captivante et diversifiée comprenant des cérémonies commémoratives, des tables rondes et des réflexions artistiques sur les multiples facettes des communautés musulmanes du Québec. Pendant sept jours, plus de 20 événements seront organisés en français, en anglais ou dans les deux langues; des partenaires à travers la province, notamment à Montréal, Laval, Longueuil, Gatineau, Brossard et Québec, s'y joindront.

Le programme de cette année aura une signification supplémentaire avec la célébration de la première Journée nationale de commémoration de l'attentat à la mosquée de Québec et d'action contre l'islamophobie, le samedi 29 janvier, marquant le cinquième anniversaire de l'attaque tragique contre les fidèles du Centre culturel islamique du Québec.

