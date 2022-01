Spectrum Markets améliore sa connectivité grâce à l'infrastructure de réseau de SIA





- Les clients de Spectrum Markets et de SIA peuvent désormais utiliser les solutions SIAnet, proposées par Nexi Group, afin d'accéder à l'infrastructure et aux données de marché de la plateforme.

- Le partenariat avec SIA renforce l'écosystème de Spectrum Markets, composé des meilleurs fournisseurs de technologies et d'infrastructures.

PARIS et FRANCFORT, Allemagne, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Spectrum Markets, la plateforme paneuropéenne de négociation pour les produits dérivés de bourse, a conclu un partenariat avec SIA, qui fait désormais partie de Nexi Group, afin de permettre aux courtiers et autres institutions financières de se connecter encore plus facilement à ses différents services.

L'accord de partenariat stratégique avec SIA permettra à Spectrum de connecter ses membres à ses propres outils de trading ainsi qu'aux données de marché grâce à une interface unique de connectivité européenne.

L'approche de SIA consiste à consolider les accès aux marchés internationaux - qui relient actuellement 38 places de marché - grâce à son infrastructure de réseau SIAnet à haut débit, sécurisée et à faible temps de latence, réduisant ainsi les coûts et la complexité. Les solutions SIAnet sont modulaires et évolutives, adaptées aux besoins commerciaux des clients et à leurs développements futurs.

SIA figure déjà comme partenaire de choix pour de nombreuses institutions financières en Italie, pays dans lequel Spectrum constate un fort intérêt pour ses services de la part de la communauté d'investisseurs domestiques. Pouvoir répondre à cette demande a été un élément clé de la transaction et Spectrum Markets estime que cela contribuera à la dynamique de son activité dans les mois à venir.

"Nous avons créé Spectrum Markets afin d'offrir aux investisseurs privés européens un meilleur moyen de traiter des produits dérivés de bourse; les courtiers en particulier sont très enthousiastes à l'égard de ce que nous faisons. Nous voulons donc leur permettre de proposer notre solution à leurs clients le plus simplement possible, en travaillant avec les meilleurs fournisseurs du marché pour créer un écosystème de négociation prêt à l'emploi, très facile à intégrer", explique Christophe Grosset, Directeur des ventes en Europe chez Spectrum Markets.

"En ce qui concerne la connectivité, la vitesse est bien sûr plus importante que jamais, mais la technologie SIA est également parfaitement adaptée aux exigences spécifiques d'une plateforme moderne, ouverte 24 heures sur 24 et compétitive comme l'est Spectrum".

