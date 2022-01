Entretien exclusif de CGTN avec un homme d'affaires chinois à Tonga





PÉKIN, 24 janvier 2022 /CNW/ - L'homme d'affaires chinois Yu Hongtao se trouve à Tonga. Au cours de son entretien avec CGTN, il a indiqué que la poussière était partout sur l'île.

« Ce que j'ai constaté jusqu'ici, c'est que tout le monde participait aux opérations de secours d'urgence et de secours aux sinistrés, a dit M. Yu. Presque tout le monde porte un masque. Les rues sont envahies par les cendres volcaniques, car la pluie de cendres a duré plusieurs heures. Le sol est couvert de cendres, et c'est aussi le cas de la végétation et des habitations des gens.

Certains bénévoles ont nettoyé les routes, mais cela n'a pas encore été fait dans les forêts. Les gens viennent tout juste de dégager les routes », a-t-il ajouté.

En ce qui concerne les conditions de vie, notamment l'eau, l'électricité et l'approvisionnement alimentaire à Tonga, les choses ne sont pas encore revenues à la normale, mais il y a déjà eu des améliorations dans certains domaines.

L'homme d'affaires a indiqué que l'électricité avait été rétablie dans de nombreuses régions au cours de la journée qui a suivi l'éruption. De plus, tout le monde s'est réapprovisionné en produits de première nécessité après le lever du jour qui a suivi la nuit de l'éruption.

« J'ai personnellement fait des réserves d'eau, puis de nourriture et encore d'eau, a-t-il dit.

Nous disposons ici d'une quantité suffisante de produits de première nécessité. L'eau en bouteille n'est pas encore disponible dans les supermarchés à l'heure actuelle, mais d'autres produits le sont toujours. »

Les légumes ne sont pas disponibles pour le moment. M. Yu a expliqué que son ami qui travaillait dans le secteur de l'agriculture lui avait dit que les gens de l'île n'auraient pas de légumes frais pendant plus d'un mois. « À part quelques pastèques, il n'y a déjà pas grand-chose sur l'île en temps normal, a-t-il expliqué à propos des fruits. Mais aujourd'hui, même les pastèques sont devenues rares.

Je pense que la vie n'est pas encore revenue à la normale », a ensuite dit M. Yu à CGTN.

Il a ajouté que le vice-premier ministre avait déclaré l'état d'urgence et que les habitants de Tonga participaient aux efforts de secours d'urgence et de déblaiement des cendres volcaniques sur les routes.

« Si ces cendres ne sont pas déblayées, elles retourneront dans les airs au passage des véhicules, et elles atterriront sur les toits, a-t-il dit.

L'eau potable à Tonga provient directement de la pluie. Chaque maison dispose d'un récupérateur d'eau de pluie installé sur son toit. Nous devons donc nous assurer que toutes les cendres soient déblayées. »

https://news.cgtn.com/news/2022-01-21/CGTN-exclusive-interview-with-Chinese-businessman-in-Tonga-16Z8jjeEew8/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=EJjyJg1sKVM

