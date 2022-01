ALPHA BLUE OCEAN ANNONCE UN FINANCEMENT DE 3 M? AUPRES D'ADTHINK / NFTY





Alpha Blue Ocean, le family office fondé par Pierre Vannineuse, annonce la signature d'un nouvel accord de financement de trois millions d'euros, auprès d'ADTHINK, récemment renommé NFTY, via une nouvelle solution de financement alternatif innovante et inédite en France.

Adthink, récemment renommé NFTY, et Alpha Blue Ocean annoncent la signature d'un contrat de financement en Obligations Convertibles en Actions Amortissables (OCAA), pour un montant nominal maximum de 3 M? sur 3 ans.

Cet accord de financement vise notamment à soutenir le développement du groupe sur les 3 prochaines années et renforcer sa diversification et sa place d'acteur de référence de la publicité digitale en France.

Pierre Vannineuse, Chairman, CIO & Fondateur d'Alpha Blue Ocean : « ABO est ravis de diversifier son portefeuille avec ce nouvel investissement en France dans un leader des AdTech et future leader du marche des NFTs(*). Notre quête perpétuelle d'alignement des intérêts avec toutes les parties prenantes afférentes à nos sociétés de portefeuille et participations nous a menés à être les premiers à mettre en place un instrument financier de ce type sur le marché français. »

(*) Non Fungible Token (Jetons non fungible) : Est une classe « d'actifs » digital uniques, donc non fungible, enregistré et administré par une technologie de registre distribué tel que la blockchain (les NFTs étant pour la plus part sur la blockchain ethereum) et se démarquent sensiblement d'autres actifs digital ou jetons plus connus du grand public qui eux sont fungibles tel que les Bitcoin, Ethereum ou encore Dogecoin.

Jonathan Métillon, PDG d'Adthink : "Cette solution de financement innovante permettra de répondre aux besoins spécifiques d'Adthink en alignant les intérêts de chaque partie avec ceux des actionnaires existants. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe, au BFR nécessaire à l'accélération de nos activités de publicité à la performance ainsi qu'au développement technique et commercial de nos nouveaux services de marketing NFT"

Créé en 2017, Alpha Blue Ocean est un acteur pionnier et référent de la finance alternative en Europe et dans le monde, notamment dans le secteur de l'innovation médicale. En 4 ans, le groupe fondé par Pierre Vannineuse a exécuté plus de 1,5 milliards d'euros en engagements financiers, dont 60% sur les segments Santé & Innovation.

Pour toute information complémentaire ou demande d'interview avec un dirigeant d'Alpha Blue Ocean, n'hésitez pas à contacter le service de presse : pr@abo.co

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 02:05 et diffusé par :