Une nouvelle subvention salariale nationale intégrera les nouveaux arrivants qualifiés dans la bioéconomie du Canada





BioTalent Canada a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés qui fournira aux employeurs des fonds pour intégrer les nouveaux arrivants qualifiés et les professionnels formés à l'étranger (PFE) dans la bioéconomie canadienne. Le projet de 2,9 millions de dollars aide les employeurs de la bioéconomie à avoir accès à des personnes qualifiées qu'ils n'auraient pas autrement prises en considération pour des rôles.

Financé en partie par le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada, le programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés offre aux employeurs 75 % du salaire d'un participant jusqu'à un maximum de 20 000 $ pour un stage de trois à neuf mois.

« Les nouveaux arrivants et les professionnels formés à l'étranger ne représentent que 26 % de notre industrie, qui fera face à une pénurie de 65 000 travailleurs d'ici la fin de la décennie, selon l'étude nationale récemment publiée sur le marché du travail, » déclare Robert Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. « Des programmes comme le programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés sont des ressources vitales pour une industrie qui a longtemps compté sur des ressources humaines désuètes et un recrutement indépendant qui limite considérablement le bassin de talents. »

L'un des plus grands obstacles auxquels les nouveaux arrivants et les PFE font face lorsqu'ils arrivent au Canada est de faire reconnaître leurs compétences par les employeurs. Grâce à cette compréhension, le programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés permet aux participants d'accéder au Programme de reconnaissance des biocompétences dès la fin de leur stage. Ils reçoivent également une inscription gratuite à la formation sur les compétences essentielles et les compétences techniques de BioTalent Canada. Tout cela aide les nouveaux arrivants et les PFE à devenir BioFin prêtMC et renforce la confiance dans les employeurs pour les embaucher à temps plein.

« La désignation BioFin prêtMC aide les employeurs à reconnaître les compétences que les nouveaux arrivants sont en mesure de démontrer », déclare Iona Santos-Fresnoza, chargée de programme au sein de l'IEC-BC, une organisation à but non lucratif qui met en relation les employeurs et la main-d'oeuvre qualifiée issue de l'immigration. « Et cela a fonctionné pour nos participants au programme FAST. Certains de nos clients ont déclaré que le certificat BioFin prêtMC leur était essentiel pour trouver un emploi. »

« Attirer des talents de partout dans le monde est essentiel pour stimuler la croissance économique du Canada et remédier à la pénurie de main-d'oeuvre. C'est pourquoi nous investissons dans BioTalent Canada, afin de permettre aux nouveaux arrivants qui travaillent fort de développer leurs compétences et d'accéder aux occasions d'emploi dans le secteur des sciences d'un bout à l'autre du pays. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

Le programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés se déroulera jusqu'en octobre 2023 et vise à placer plus de 165 nouveaux arrivants et PFE auprès de petites et moyennes entreprises partout au Canada.

Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme ou pour présenter une demande, consultez le site biotalent.ca/nouvelarrivantqualifié

Robert Henderson est disponible pour des commentaires.

Financé en partie par le Programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers du gouvernement du Canada.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site biotalent.ca/fr.

À propos du programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés

Le programme de stages en bioéconomie pour les nouveaux arrivants qualifiés ouvre la porte et offre une expérience de travail précieuse aux nouveaux arrivants et aux professionnels formés à l'étranger (PFE). Le programme offre aux employeurs jusqu'à 75 % du salaire d'un participant, jusqu'à un maximum de 20 000 $ pour un stage de trois à neuf mois. Il aide les employeurs à accéder à des personnes talentueuses qu'ils n'auraient pas autrement prises en considération pour des rôles. Tous les participants reçoivent une inscription gratuite à la série de cours de formation sur les compétences essentielles et les compétences techniques de BioTalent Canada et, une les cours fois terminés, ils ont accès au Programme de reconnaissance des biocompétences. Pour en savoir plus, consultez le site biotalent.ca/nouvelarrivantqualifié.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2022 à 00:05 et diffusé par :