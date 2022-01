/R E P R I S E - INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant la protection du patrimoine à Montréal/





QUÉBEC, le 23 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, de la mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, le conseiller municipal dans Ville-Marie, M. Robert Beaudry, M. Jonathan Shaw, membre du Groupe de travail sur le Quartier chinois, et la directrice adjointe aux politiques chez Héritage Montréal, Mme Taïka Baillargeon. Cette annonce portera sur la protection du patrimoine à Montréal.

Date : Lundi 24 janvier 2022

Heure : 11 h

Les représentants des médias qui souhaitent obtenir le lien de connexion Zoom doivent confirmer leur présence en ligne en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h, le lundi 24 janvier 2022 : communications@mcc.gouv.qc.ca . Des instructions suivront subséquemment.

