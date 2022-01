/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse de la cheffe de l'opposition officielle/





QUÉBEC, le 22 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Les médias sont conviés à un point de presse de la cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade. À cette occasion, elle sera accompagnée de M. Enrico Ciccone, porte-parole pour les dossiers jeunesse ainsi qu'en matière de sports, de loisirs et de saines habitudes de vie, M. Monsef Derraji, porte-parole en matière de santé et services sociaux, Mme Filomena Rotiroti, porte-parole en matière de tourisme, Mme Christine St-Pierre, porte-parole en matière de culture et de communications et M. Marc Tanguay porte-parole en matière d'économie et de PME.

DATE : 23 janvier 2022



HEURE : 10h00



LIEU : 254 rue Queen, Montréal, H3C 2N8



Pour les journalistes désirant assister à la conférence de presse grâce à la plateforme Zoom : https://us06web.zoom.us/j/83542976512

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Communiqué envoyé le 23 janvier 2022 à 07:00 et diffusé par :