Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de « Gâteau de blé cuit » de marque Shirakiku en raison de la présence non déclarée de lait





OTTAWA, ON, le 22 janv. 2022 /CNW/ -

Résumé

Marque(s) : Shirakiku

Shirakiku Produit : « Gâteau de blé cuit »

« Gâteau de blé cuit » Entreprises : Wismettac Asian Foods, Inc.

Wismettac Asian Foods, Inc. Problème : Aliments - Allergène - Lait

Aliments - Allergène - Lait Catégorie : Produits céréaliers

Produits céréaliers Ce qu'il faut faire : Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas le produit visé

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas le produit visé Auditoire : Grand public

Grand public Classe de rappel : Classe 1

Produits visés

Marque Produit Format CUP Codes Shirakiku « Gâteau de blé cuit » 318 g (6 morceaux) 0 74410 65714 7 Tous les codes

dont l'étiquette

ne fait pas

mention de lait

Problème

Wismettac Asian Foods, Inc. procède au rappel de « Gâteau de blé cuit » de marque Shirakiku parce que ce produit contient du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette.

Le produit visé par le rappel a été vendu à l'échelle nationale.

Ce que vous devriez faire

Vérifiez si vous avez le produit visé à la maison.

Si vous êtes allergique au lait, ne consommez pas le produit visé puisqu'il pourrait entraîner une réaction grave, voire mortelle.

Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'établissement où ils ont été achetés.

En savoir plus :

Contexte

Ce rappel a été déclenché par l'entreprise.

Aucune réaction liée à la consommation du produit visé n'a été signalée.

Ce qui est fait

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments.

L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

