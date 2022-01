Déclaration du Très Honorable Brian Mulroney à la suite du décès de Paul Terrien





MONTRÉAL, le 22 janv. 2022 /CNW/ - « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Paul Terrien, un de mes proches collaborateurs pendant de très nombreuses années. Lui et moi avons travaillé ensemble dans des dossiers d'une importance historique. Je me permets de mentionner l'accord du Lac Meech et la création des sommets de la Francophonie.

Paul était doté d'un talent exceptionnel. Il avait une plume magnifique et un sens de l'histoire hors du commun. Sa grande culture m'a toujours impressionné. Paul a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un dévouement sans faille.

Mila se joint à moi pour offrir à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances. »

SOURCE Cabinet du Très Honorable Brian Mulroney

