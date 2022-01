Fibank lance de nouveaux prêts inspirés de l'idée de la finance verte





SOFIA, Bulgarie, 22 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Fibank (First Investment Bank) a lancé trois nouvelles solutions de crédit pour les entreprises : Green Transport (« transport vert »), Green Energy Free Market (« énergie verte pour le marché libre ») et Green Energy Own Use (« utilisation propre de l'énergie verte »). Elles sont adaptées aux microentreprises, aux PME et aux entreprises. Ces nouveaux prêts s'inscrivent dans la politique de la banque visant à réduire l'empreinte carbone et à investir dans un avenir durable.

La solution de crédit Green Transport de Fibank est destinée à l'achat de véhicules électriques neufs. Le prêt finance jusqu'à 90 % du prix d'achat des véhicules et est proposé en BGN et en EUR. Il se caractérise par des taux d'intérêt et des frais de gestion réduits, ainsi que par l'absence de frais de remboursement anticipé si le prêt est remboursé avec les fonds propres de l'emprunteur. La durée du prêt peut aller jusqu'à 7 ans, avec un délai de grâce optionnel de 6 mois maximum. Le remboursement du principal s'effectue par mensualités égales et les véhicules achetés servent de garantie au prêt.

La solution de crédit Green Energy Free Market permet aux entreprises d'investir dans la construction d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité destinée à être vendue sur le marché libre. Il s'agit d'un prêt d'investissement avec une durée de 15 ans maximum, et un délai de grâce jusqu'à la mise en service de l'installation photovoltaïque. Les exigences en matière de garantie sont simplifiées, le prêt n'étant généralement garanti que par le nantissement de l'installation photovoltaïque nouvellement construite. Les taux d'intérêt et les commissions sont inférieurs à ceux que l'on trouve sur le marché pour ce type de financement. Une autre caractéristique importante est le plan de remboursement saisonnier, adapté à la production d'énergie.

Le prêt Green Energy Own Use est également destiné à la construction d'installations photovoltaïques, tant pour la consommation propre que pour la vente d'électricité. Le financement va jusqu'à 100 % du coût de construction approuvé par la banque. Les taux d'intérêt sont attractifs et il existe une possibilité de réduction supplémentaire des taux d'intérêt pour les emprunteurs utilisant d'autres produits Fibank. Le plan de remboursement est flexible et saisonnier. La durée maximale du prêt peut aller jusqu'à 10 ans, mais les estimations des prix du marché et des coûts d'électricité économisés indiquent que l'investissement sera généralement amorti en 3 à 5 ans.

Les agents de crédit de Fibank élaboreront des offres individuelles pour les candidats à l'un des nouveaux prêts de financement vert. Des informations plus détaillées sont disponibles sur le site Web de Fibank à l'adresse : https://www.fibank.bg/en/business/loans/corporate-financing/green-transport-investment-loan .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1134349/Fibank_Head_Office_Bulgaria.jpg

Communiqué envoyé le 22 janvier 2022 à 11:21 et diffusé par :