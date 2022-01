Hisense annonce ses résultats financiers pour l'exercice 2021, et ses revenus atteignent un sommet historique de 27,2 milliards de dollars américains





QINGDAO, Chine, 21 janvier 2022 /CNW/ - Hisense a annoncé ses résultats financiers pour 2021. Les revenus totaux ont atteint 27,2 milliards de dollars américains, en hausse de 33 % sur 12 mois, établissant ainsi un nouveau record. Les revenus à l'étranger ont atteint 11,3 milliards de dollars américains, en hausse de 43 % sur 12 mois. Les revenus à l'étranger représentant 42 % des revenus totaux, cela met en valeur la position dominante de Hisense sur les marchés internationaux et reflète pleinement les excellents résultats obtenus au fil des ans en matière de développement des affaires à l'étranger.

« Nous avons terminé l'année 2021 avec d'excellents résultats, une croissance substantielle des revenus et une amélioration de la qualité et de la réputation des produits. En se concentrant sur les compétences technologiques de base, en fournissant d'excellents produits et une expérience client remarquable, tout en mettant en oeuvre une redoutable stratégie de marketing et une capacité d'exécution efficace, Hisense a obtenu des résultats significatifs en termes de performance commerciale et financière », a déclaré Jia Shaoqian, chef de la direction de Hisense Group.

Hausse rapide des ventes de téléviseurs Hisense, et bond du volume des ventes de téléviseurs laser de 279 %

La demande de téléviseurs a bondi, car la tendance de demeurer « à domicile » a stimulé les ventes de cinéma maison à haute résolution sous l'influence de la pandémie. Hisense réagit rapidement à la demande du marché grâce à de solides capacités de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale, en augmentant la fabrication et les ventes dans le domaine des produits haut de gamme, comme les téléviseurs ULED et les téléviseurs laser, afin de créer une expérience de visionnement exceptionnelle et d'apporter de la joie aux clients pendant la pandémie. Par conséquent, les ventes mondiales de téléviseurs Hisense ont fortement augmenté en 2021, avec une croissance des revenus de vente de plus de 32,8 % aux États-Unis et de plus de 36,4 % au Mexique. De plus, le volume des ventes de téléviseurs laser Hisense à l'étranger a augmenté de 279 % sur 12 mois.

Parallèlement, les produits d'affichage commercial de Hisense ont également connu une croissance importante en 2021. Les solutions Smart City et Urban Traffic Management de Hisense ont officiellement été lancées en Éthiopie, en Afrique, tout comme l'ont été Ultrasound, Medical Display et plusieurs autres produits d'affichage commercial utilisés à plusieurs reprises à l'échelle internationale. Ce segment enregistre ainsi une croissance annuelle de 323 % de ses ventes à l'étranger.

Amélioration de la puissance de la marque par un déploiement de la stratégie de marketing multidimensionnelle et augmentation de 11 % de la notoriété de la marque

En plus de la croissance constante de ses ventes, Hisense s'est aussi efforcé de renforcer la réputation de sa marque et de devenir une marque mondiale grâce à diverses stratégies de marketing.

Par exemple, l'entreprise a lancé des milliers de campagnes de marketing lors du sommet de l'EURO 2020 à l'échelle mondiale. Selon les dernières données d'IPSOS, grâce à ses campagnes de marketing et à ses stratégies de localisation, la notoriété mondiale de Hisense en 2021 a rapidement augmenté de 11 %. De plus, son chiffre d'affaires a augmenté de 64,7 % au Royaume-Uni et de plus de 90 % sur les marchés français et allemand. Hisense croit que le fait d'adhérer aux stratégies de mondialisation et de commanditer le marketing sportif améliorera la notoriété de l'entreprise et son influence et stimulera les ventes.

En novembre 2022, Hisense sera également le commanditaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022tm. Grâce à une série de stratégies de marketing tactiques et touchantes à l'échelle mondiale, Hisense s'attend à une augmentation importante de la puissance de la marque et de la croissance de ses ventes en 2022.

En 2021, Hisense exerçait ses activités et réalisait régulièrement des ventes dans plus de 160 pays. À l'avenir, Hisense s'efforcera de mettre au point des technologies tant pour le commerce interentreprises que pour le commerce de détail, de fournir des services et des produits de haute qualité pour répondre aux besoins des consommateurs du monde entier dans tous les domaines, et de créer la marque la plus fiable et la plus utile au monde.

