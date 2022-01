empowerDX, filiale d'Eurofins lance PFAS Exposuretm aux États-Unis, premier test sanguin effectué à domicile pour détecter et mesurer plus de 40 perfluorés (PFAS)





Aujourd'hui, empowerDX, filiale d'Eurofins (Paris:ERF), a lancé PFAS Exposuretm aux États-Unis, premier test effectué à domicile par le consommateur pour déterminer les niveaux de perfluorés (PerFluoroAlkyl Substances, PFAS) dans le sang d'une personne et mesurer 47 des composés PFAS, « produits chimiques éternels ».

Les substances per- et polyfluoroalkylées (Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances, (PFAS), telles que l'acide perfluorooctanoïque (PerFluoro-Octan Acid, PFOA) et l'acide perfluorooctane sulfonique (PerFluor-Octan Sulfonic acid, PFOS), appelées « produits chimiques éternels », résistent de manière caractéristique à la dégradation naturelle dans l'environnement et dans les organismes humains. Le US Centers for Disease Control and Prevention (CDC ? Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) signale que l'exposition à ces substances chimiques peut avoir des effets nocifs sur la santé, causant, p. ex. des cancers, des troubles de la glande thyroïde, des dysfonctionnements du système immunitaire, un cholestérol élevé, des maladies respiratoires, et une diminution de la fertilité. Un rapport du National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES ? Enquête nationale sur l'examen de la santé et de la nutrition) du CDC indique que des perfluorés sont présents dans le sang de 97 % des Américains.

L'identification des PFAS par le bais de tests sanguins marque une étape importante. PFAS Exposuretm, développé par les sociétés d'analyse environnementale Eurofins et leurs partenaires de recherche, et lancé aux États-Unis par empowerDX, est un kit d'échantillonnage auto-administré, le premier de son genre, utilisant un simple prélèvement au bout du doigt. À ce jour, le dépistage des PFAS dans le sang se fondait sur un sérum en tant qu'estimation de tout le sang et nécessitait une prise de sang par un praticien des soins de santé. Les kits de collecte de PFAS Exposuretm d'Eurofins sont une solution tout-en-un qui comprend les éléments essentiels de la collecte et du transport, permettant aux participants de collecter eux-mêmes des échantillons à domicile ou sur le lieu de travail, et les envoyer directement au laboratoire.

Le kit PFAS Exposure est disponible aux États-Unis par le biais d'empowerDX, activités d'Eurofins dans le domaine des tests de santé à domicile. Les kits peuvent être achetés en ligne à un prix de 399 USD et sont envoyés directement au domicile ou au lieu de travail du client.

Pour en savoir plus, veuillez consulter ce site Web.

À propos d'Eurofins ? le leader mondial de la bioanalyse

Eurofins teste pour la vie. Comptant plus de 55 000 collaborateurs répartis sur un réseau de 900 laboratoires dans plus de 50 pays, les sociétés d'Eurofins proposent un portefeuille de plus de 200 000 méthodes d'analyse.

Les actions Eurofins sont cotées à Euronext Paris.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 18:00 et diffusé par :