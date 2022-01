ELEVAI LABS, INC. ANNONCE UN PARTENARIAT DE DISTRIBUTION MONDIALE AVEC DERMAPENWORLD, UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LES APPAREILS DE MÉDECINE ESTHÉTIQUE DE PRESTIGE





DAVIS, Californie, 21 janvier 2022 /CNW/ - ELEVAI LABS, INC. (« ELEVAI » ou « l'entreprise »), une société de biotechnologie exploitant la puissance des exosomes de cellules souches humaines pour créer des produits topiques de soins de la peau de nouvelle génération, a le plaisir d'annoncer qu'elle a signé un accord non exclusif de distribution mondiale et de licence de marque avec la principale société de dispositifs d'esthétiques DermapenWorldtm (« Dermapen »), dont le siège social est situé en Australie.

Dermapen a révolutionné le secteur de l'esthétique il y a dix ans en inventant le tout premier stylo de microneedling automatisé : l'original et réputé Dermapentm. DermapenWorld est un chef de file incontesté dans le secteur du microneedling ayant réalisé plus de 3 millions de traitements dans le monde entier et offrant une synergie de solutions, notamment : les produits de soins de la peau spécialisés Dp Dermaceuticals , des protocoles éprouvés et des capacités de recherche et d'éducation. DermapenWorld a une représentation directe dans plus de 50 pays et expédie ses produits dans plus de 70 pays à travers le monde.

Voici la déclaration de Stene Marshall, cofondateur et directeur général de DermapenWorld : « En tant que chef de file du marché du microneedling, DermapenWorld accorde une grande importance à sa gamme de produits Dp Dermaceuticals qui favorisent les soins de la peau et aux protocoles associés afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous sommes honorés d'être associés à des chercheurs et des partenaires de développement aussi remarquables qu'ELEVAI Labs, et nous sommes certains que la prochaine percée dans le monde des exosomes sera très intéressante. »

Dans le cadre de cet accord, DermapenWorld a convenu d'acheter une quantité minimale d'ELEVAI Exosomestm, qui deviendra un ingrédient clé de son nouveau produit Dp Dermaceuticals MG-EXO-SKIN, enrichi d'ELEVAI Exosomestm, ainsi que du sérum quotidien Enfinity, qui sera commercialisé dans l'emballage des produits Dp Dermaceuticals de DermapenWorld.

Voici la déclaration du Dr Tim Sayed, chirurgien plasticien de renom de Newport Beach, et cofondateur et médecin en chef d'ELEVAI : « ELEVAI est fier de s'associer à DermapenWorld, un chef de file du microneedling et des produits esthétiques. En combinant les forces de nos entreprises, nous pouvons désormais offrir aux professionnels des soins de la peau les dernières technologies en matière de microneedling et d'exosomes de cellules souches ; des produits conçus pour fonctionner en synergie afin de fournir des résultats inégalés avec un temps d'arrêt minimal. »

Graydon Bensler, directeur financier d'ELEVAI, a également déclaré : « Nous sommes ravis de conclure cet accord de distribution mondiale avec DermapenWorld. Il s'agit d'une étape importante pour ELEVAI, car c'est notre premier partenariat majeur avec une société de dispositifs à visée esthétique. Ce partenariat cadre avec notre plan de commercialisation à long terme, qui consiste à jumeler nos produits à des dispositifs esthétiques à la fine pointe de la technologie. »

À propos de DermapenWorldtm

Equipmedtm, la société soeur de DermapenWorld, a été fondée en 1976 en Australie dans le but d'aider nos clients à bâtir des entreprises rentables grâce à des appareils médicaux innovants. L'entreprise a réalisé avec succès plus de 3 millions de traitements dans le monde par le biais de grands centres de distribution, notamment en Australie, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Elle assure la livraison dans plus de 70 pays, et les distributeurs autorisés de DermapenWorld sont présents dans plus de 50 pays. Pour en savoir plus sur Dermapen et Dp Dermaceuticals, visitez le www.dermapenworld.com .

À propos d'ELEVAI Labs, Inc.

ELEVAI Labs, Inc. est une entreprise de biotechnologie qui développe des applications novatrices de soins régénérateurs pour la peau. L'entreprise répond aux besoins non satisfaits dans le domaine de la médecine esthétique régénérative grâce à une combinaison de sciences de pointe et d'applications de consommation de prochaine génération. ELEVAI Labs, Inc. développe des produits topiques de soins esthétiques de la peau à la fine pointe de la technologie pour le marché des produits administrés sans ordonnance par les médecins, en mettant l'accent sur la technologie des cellules souches exosomes. Pour en savoir plus sur ELEVAI Labs, Inc., visitez le www.elevaiskincare.com .

Renseignements : Kendra Ciardiello, directrice associée, contact@elevailabs.com, 1 866 794-4940

