Soutenir les collectivités autochtones pour faire progresser l'égalité des genres





OTTAWA, ON, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones ainsi que toutes les personnes LGBTQQIA+ autochtones ont le droit de vivre en sécurité et de pouvoir saisir toutes les occasions de participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle. Le gouvernement du Canada continue d'aider les communautés autochtones à faire progresser la réconciliation et à atteindre l'équité pour tous les peuples autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un investissement de plus de 14 millions de dollars pour financer 34 projets visant à soutenir les femmes autochtones en améliorant leur participation économique, en renforçant leur leadership dans divers secteurs, ainsi qu'en prévenant et à éliminant la violence fondée sur le sexe. En plus de favoriser la réconciliation et les approches axées sur la distinction en ce qui a trait aux femmes et aux filles autochtones, ces projets viseront à éliminer les obstacles intersectionnels à l'égalité auxquels font face de nombreuses collectivités.

De plus, la ministre Ien a rencontré deux organismes communautaires qui favorisent l'apprentissage des personnes autochtones et renforcent leur pouvoir d'agir.

La First Peoples House of Learning de l'Université Trent a présenté son projet, qui permettra de créer un modèle de formation interactive et expérientielle dirigée par des femmes autochtones. Le projet fera également connaître les nombreuses façons dont les préjugés inconscients rendent les femmes autochtones plus vulnérables à la violence fondée sur le sexe. L'organisme a reçu un financement de plus de 491?000 $.





L'Association nationale des sociétés autochtones de financement a discuté du renforcement des capacités de son réseau d'institutions financières autochtones (IFA). Le réseau fera la promotion de l'égalité des genres et s'attaquera aux obstacles à l'entrepreneuriat auxquels font face les femmes autochtones en offrant de la formation. Il lancera également une campagne nationale visant à accroître la représentation de plusieurs entrepreneures autochtones et à sensibiliser la population aux obstacles auxquels elles font face. L'organisme a reçu un financement de 560?000 $.

Citations

«?Nous ne pouvons pas atteindre une égalité des genres qui est réelle et durable sans assurer la sécurité des personnes autochtones. Tout au long de la pandémie, les organismes communautaires ont constaté une demande accrue de soutien, et bon nombre de travailleuses et travailleurs ont pris des mesures pour répondre aux besoins de la communauté. Le gouvernement du Canada comprend l'impact et l'importance de ces services essentiels et s'engage à appuyer le travail important accompli par les organismes autochtones dans tout le pays. L'investissement dans ces projets permettra de régler les problèmes systémiques et nous aidera à progresser vers la réconciliation.?»

L'honorable Marci Ien, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

«?L'Université Trent est fière de jouer un rôle actif pour faire du Canada un endroit sûr et favorable à toutes les femmes. Grâce au soutien de Femmes et Égalité des genres Canada, notre nouveau programme de formation pourra diffuser divers points de vue et renforcer le pouvoir d'agir des femmes et des filles autochtones de tout le Canada.?»

Dr. Leo Groarke, président, Université Trent



« Le soutien des entrepreneures autochtones par l'entremise de programmes de FEGC est bien accueilli et est plus nécessaire que jamais compte tenu des effets disproportionnés de la pandémie et des interventions qu'elle a entraînées sur un groupe déjà marginalisé. En incitant des filles et de jeunes femmes des collectivités autochtones à envisager l'entrepreneuriat comme un cheminement de carrière viable et en éliminant les obstacles auxquels elles font face pour accéder aux capitaux et à d'autres mesures de soutien, non seulement ferons-nous progresser la sécurité et la prospérité économiques des femmes autochtones, de leur famille et de leur collectivité, mais nous reconnaîtrons et renforcerons le rôle important qu'elles peuvent et doivent jouer dans la relance économique du Canada. »

Magnolia Perron, responsable de l'équipe des femmes et des jeunes autochtones, Association nationale des sociétés autochtones de financement



Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 3 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 601,3 millions sur cinq ans pour un Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.





s'est engagé à verser 3 milliards de dollars sur cinq ans pour accroître les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe, dont 601,3 millions sur cinq ans pour un Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Bien que les femmes et les filles autochtones ne représentent que 5 % de la population canadienne, elles représentaient 21 % de toutes les femmes tuées par un partenaire intime en 2020.





Quarante-trois pour cent (43 %) des femmes autochtones ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois après leurs 15 ans (comparativement à 30 % des femmes non autochtones).

Femmes et Égalité des genres Canada a annoncé le versement de plus de 14 millions de dollars pour financer 34 projets visant à soutenir les femmes et les personnes 2ELGBTQ+ autochtones en améliorant leur participation à la vie économique, en renforçant leur leadership dans divers secteurs, ainsi qu'en prévenant et éliminant la violence fondée sur le sexe.

Détails sur le financement du projet

British Columbia Association of Aboriginal Friendship Centres

Victoria (Colombie-Britannique)

Nom du projet : BCAAFC project -- Building capacity to address Indigenous GBV/Projet du BCAAFC -- Renforcer la capacité de lutter contre la VFS faite aux personnes autochtones

Montant du financement : 1 366 878 $



Direction de la condition féminine du gouvernement du Yukon

Whitehorse (Yukon)

Nom du projet : Capacity Building Funding to Yukon Organizations/Financement du renforcement des capacités des organismes du Yukon

Montant du financement : 694 000 $



Les Femmes Michif Otipemisiwak

Ottawa (Ontario)

Nom du projet : Enhancing and Creating Safety through application of Métis Specific Culturally-Competent Gender Based Analysis (CCGBA+)/Améliorer et favoriser la sécurité en appliquant une analyse comparative entre les sexes propre aux Métis et sensible à la diversité culturelle

Montant du financement : 650 500 $



Les Femmes Michif Otipemisiwak

Ottawa (Ontario)

Nom du projet : Empowering Métis Women in Leadership/Renforcer le pouvoir d'agir des Métisses dans des postes de direction

Montant du financement : 125 000 $



Liard Aboriginal Women's Society (LAWS)

Watson Lake (Yukon)

Nom du projet : Kaska Advocates Leadership Pilot Project/Projet pilote des porte-parole des Kaskas

Montant du financement : 612 519 $



Prince Albert Métis Women's Association Inc.

Prince Albert (Saskatchewan)

Nom du projet : Paray Miyoopimatishihk: Improving Equality Through Analysis, Advocacy and System Design in Northern Saskatchewan/Paray Miyoopimatishihk : Améliorer l'égalité grâce à l'analyse, à la défense des droits et à la conception de systèmes dans le nord de la Saskatchewan

Montant du financement : 589 414 $



First Peoples House of Learning, Université Trent

Peterborough (Ontario)

Nom du projet : The Way We Speak Together: Enwaaying Training Initiatives/Notre façon de parler ensemble : Initiatives de formation Enwaaying

Montant du financement : 491 304 $



Association nationale des sociétés autochtones de financement

Ottawa (Ontario)

Nom du projet : Increasing Representation of Indigenous Women in Entrepreneurship with a Goal of Advancing Indigenous Economic Prosperity/Accroître la représentation des femmes autochtones dans l'entrepreneuriat dans le but de favoriser la prospérité économique des Autochtones

Montant du financement : 560 000 $



Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan

Saskatoon (Saskatchewan)

Nom du projet : Honouring Her Spark/Faire honneur à son étincelle

Montant du financement : 500 000 $



MakeWay Foundation

Vancouver (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Women's Leadership Collective for nature and climate action/Collectif de leadership des femmes - action pour la nature et le climat

Montant du financement : 500 000 $



Indigenous Women's Association of the Maliseet and Mi'Kmaq Territories Inc.

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Nom du projet : Wabanaki Women's Traditional Leadership: Disrupting Systemic Racism in New Brunswick/Leadership traditionnel féminin Wabanaki : Contrecarrer le racisme systémique au Nouveau-Brunswick

Montant du financement : 499 990 $



Infinity Women Secretariat Inc.

Winnipeg (Manitoba)

Nom du projet : Fighting Inequality-Advancing Gender Equality Policy and Practice in Manitoba Métis Government and Communities/Lutte contre l'inégalité-promotion des politiques et pratiques en matière d'égalité des genres au gouvernement et dans les collectivités métis du Manitoba

Montant du financement : 499 531 $



ANDPVA

Toronto (Ontario)

Nom du projet : Partnerships with band councils and sharing circles for women to end Indigenous gender-based violence/Partenariats avec les conseils de bande et les cercles de partage pour les femmes afin de mettre fin à la violence fondée sur le sexe dans les communautés autochtones

Montant du financement : 493 200 $



Victoria Native Friendship Centre

Victoria (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Cultural Safety Facilitator for Indigenous Health/Facilitatrice ou facilitateur de la sécurité culturelle pour la santé des Autochtones

Montant du financement : 468 250 $



Centre d'innovation des Premiers Peuples

Gatineau (Québec)

Nom du projet : Femmes autochtones et compétences numériques : le concept ONAKI/Indigenous women and digital skills: The Onaki model

Montant du financement : 434 396 $



Manitoba Association of Women's Shelters Inc.

Winkler (Manitoba)

Nom du projet : Centering the rights of women from the margins: delivering low barrier and non-discriminatory GBV services/Centrer les droits des femmes marginalisées : offrir des services de lutte contre la VFS présentant peu d'obstacles à l'accès et non discriminatoires

Montant du financement : 430 390 $



Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc.

Stephenville (Terre-Neuve)

Nom du projet : Realigning our Circle: Paving the way to Resilience/Nouvelle harmonisation de notre cercle pour ouvrir la voie à la résilience

Montant du financement : 424 649 $



Aboriginal Coalition to End Homelessness Society

Victoria (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Advancing Safety and Prosperity for Indigenous Women on Vancouver Island Through Systemic Action with Police/Promouvoir la sécurité et la prospérité des femmes autochtones sur l'île de Vancouver par la prise de mesures systémiques avec les services de police

Montant du financement : 419 257 $



Elizabeth Fry Society of Northwestern Ontario

Thunder Bay (Ontario)

Nom du projet : Stronger, together: Aligning feminist efforts in Northern Ontario to impact systemic change for criminalized women/Plus fort, ensemble : aligner les efforts féministes dans le Nord de l'Ontario pour influer sur le changement systémique pour les femmes criminalisées

Montant du financement : 396 114 $



Whitehorse Aboriginal Women's Circle

Whitehorse (Yukon)

Nom du projet : Virtual Resource Centre for Indigenous Women and Families/Centre de ressources virtuel pour les femmes et les familles autochtones

Montant du financement : 375 000 $

Cold Lake First Nations

Cold Lake (Alberta)

Nom du projet : Advancing Gender Equality for Indigenous Women and Girls Through System Change and Economic Recovery/Promouvoir l'égalité des genres pour les femmes et les filles autochtones grâce au changement de systèmes et à la relance économique

Montant du financement : 374 984 $

British Columbia Assembly of First Nations (BCAFN)

Prince George (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Developing capacity for inclusive and representative spaces, and intersectional policy within BCAFN and communities/Accroître la capacité du BCAFN et des collectivités de créer des environnements inclusifs et représentatifs, et d'élaborer une politique intersectionnelle

Montant du financement : 334 800 $



Downtown Eastside Women's Centre Association

Vancouver (Colombie-Britannique)

Nom du projet : Social justice programming to combat systemic injustice contributing to women's vulnerability in Vancouver's Downtown Eastside/Programmes de justice sociale destinés à combattre les injustices systémiques contribuant à la vulnérabilité des femmes dans le centre-est de Vancouver

Montant du financement : 300 000 $



Mid Island Métis Nation

Nanaimo (Colombie-Britannique)

Nom du projet : New Approaches to Economic Recovery/Nouvelles approches pour la relance économique

Montant du financement : 300 000 $



The Elizabeth Fry Society of Northern Alberta

Edmonton (Alberta)

Nom du projet : Community and Indigenous Outreach Project/Projet de sensibilisation communautaire et autochtone

Montant du financement : 300 000 $



Ma Mawi Wi Chi Itata Centre inc.

Winnipeg (Manitoba)

Nom du projet : Iskwewak awetowak nipocawin (Women Leading Knowledge) - Indigenous Women's Research Institute/Iskwewak awetowak nipocawin (Les femmes au premier plan du savoir) Institut de recherche sur les femmes autochtones

Montant du financement : 299 997 $



River East Transcona School Division

Winnipeg (Manitoba)

Nom du projet : Their voices : What Indigenous girls need to feel safe and succeed in school/Leurs voix : ce dont les filles autochtones ont besoin pour se sentir en sécurité et réussir à l'école

Montant du financement : 292 960 $



Puakuteu, le comité de femmes de Mashteuiatsh

Mashteuiatsh (Québec)

Nom du projet : Femmes d'actions, femmes de décisions!/Women of action, women decision makers

Montant du financement : 281 136 $



Institute for the Advancement of Aboriginal Women

Edmonton (Alberta)

Nom du projet : Alberta Indigenous Women Guardian Angels/Anges gardiens des femmes autochtones de l'Alberta

Montant du financement : 270 350 $



Barren Lands First Nation

Brochet (Manitoba)

Nom du projet : Barren Lands First Nation Women's Council/Conseil des femmes de la Première Nation de Barren Lands

Montant du financement : 247 800 $



Lifetime Productions Ltd

Saskatoon (Saskatchewan)

Nom du projet : Disruption: Changing Saskatchewan's Tech Ecosystem to Empower Indigenous Women /Perturbation : changer l'écosystème technologique de la Saskatchewan pour renforcer le pouvoir d'agir des femmes autochtones

Montant du financement : 222 002 $



Yukon Aboriginal Women's Council

Whitehorse (Yukon)

Nom du projet : YAWC's Indigenous Case Management and Referal System Implementation Project/Projet de mise en oeuvre d'un système de gestion des cas et d'aiguillage pour les Autochtones du YAWC

Montant du financement : 158 700 $



Pauktuutit Inuit Women of Canada

Ottawa (Ontario)

Nom du projet : Empowering Inuit Women in Leadership: an environmental scan and needs assessment/Renforcer le pouvoir d'agir des Inuites dans des postes de direction : analyse du contexte et évaluation des besoins

Montant du financement : 125 000 $



Candace House inc.

Winnipeg (Manitoba)

Nom du projet : Heart Spaces/lieu de recueillement

Montant du financement : 84 000 $



