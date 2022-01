BGaming : le boom de la crypto transforme l'industrie des jeux en ligne





GZIRA, Malte, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- En pleine croissance, le marché des jeux en ligne bat de plus en plus de records. Associée à des solutions de crypto intelligentes, cette industrie ouvre de nouvelles opportunités à ses opérateurs et aux joueurs. Observant l'expansion du monde de la crypto, BGaming met en lumière les tendances les plus significatives qui ont influencé l'industrie des jeux en ligne.

Des mécanismes engageants. L'évolution du marché exige des fournisseurs de jeux en ligne d'être innovants et flexibles. La croissance des jeux de crypto-monnaies a donné naissance à de nouveaux mécanismes novateurs. L'un des exemples est celui des « jeux de chance ». Avec le mode multijoueur, ce type de jeu a rapidement gagné en popularité et reste demandé par les opérateurs et surtout les joueurs.

Space XY de BGaming est un jeu de chance multijoueur qui a récemment fait son apparition dans les casinos du monde entier. Ce jeu fait désormais partie d'un lot de jeux pour des projets de crypto.

« Nous constatons que les projets de crypto font partie intégrante des jeux en ligne. Space XY n'est pas seulement un nouveau jeu de chance populaire. Il nous ouvre un tout nouvel horizon de jeux multijoueurs qui vont faire fureur dans les années à venir ! », a remarqué Kate Puteiko, responsable du marketing chez BGaming.

Simple mais accrocheur. Le boom de la crypto apporte une nouvelle vision à la conception des jeux, rendant le style très informel hyper populaire. Les interfaces super-simples combinées à des graphismes peu compliqués rendent le jeu rapide et pratique depuis tous les appareils.

Aleksey Ulanov, concepteur principal chez BGaming a déclaré : « Ce style très informel a été inventé par des programmeurs qui ne se souciaient pas du design. En même temps, les jeux très informels fonctionnent bien sur les téléphones lents et ne nécessitent pas une vitesse Internet élevée. Cela convient donc parfaitement aux jeux rapides. »

Technologie « Provably Fair ». L'algorithme basé sur la crypto permet aux joueurs de vérifier les résultats du jeu, ce qui rend ces jeux en ligne plus sûrs. Selon les statistiques, les jeux utilisant la technologie « Provably Fair » restent en haut des classements beaucoup plus longtemps que les autres. BGaming a été le premier au monde à proposer un système de vérification unique pour les machines à sous en ligne. Cela a permis d'accroître la fidélité des joueurs aux jeux de casino en ligne.

« La technologie Provably Fair de BGaming réunit les meilleusr aspects des alternatives existantes. Nous voulions offrir quelque chose en plus que les jeux, et nous avons été assez intelligents pour ajuster notre système à la meilleure expérience utilisateur », a commenté Marina Ostrovtsova, directrice chez BGaming.

Toutes sortes de contenus pour les crypto-casinos, dont l'intérêt est croissant, seront à coup sûr sous les projecteurs des fournisseurs de jeux en ligne en 2022.

« Nous travaillons sur un ensemble de jeux de dés en crypto et proposerons aux opérateurs de nouvelles versions de Plinko , Rocket Dice, Head & Tails. Nous nous efforçons de répondre à toutes les tendances du marché, et nous voyons que ces produits seront très demandés », a souligné Alexandr Shavel, responsable du département de développement des affaires chez BGaming.

BGaming est un fournisseur de jeux en pleine croissance qui transforme les jeux d'argent en jeux en ligne. Grâce à une équipe d'experts et à une approche axée sur les joueurs, le studio crée des produits attrayants présents sur plus de 700 casinos en ligne dans le monde. BGaming est le premier studio de jeux au monde à prendre en charge les crypto-monnaies. Aujourd'hui, le portefeuille de la marque comprend plus de 70 jeux.

