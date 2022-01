CÉLÉBREZ LE NOUVEL AN CHINOIS AVEC JOHNNIE WALKER BLUE LABEL





LONDRES, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- AUJOURD'HUI, Johnnie Walker, le numéro un mondial du whisky d'Écosse1, lance une édition limitée exclusive du Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year. La superbe conception en édition limitée 2022 est signée par l'artiste chinois Shan Jiang pour célébrer l'année du Tigre.

Les illustrations complexes de Shan Jiang sont dédiées à celui qui ne marche jamais seul... À celui dont les pas inspirent les vôtres, avec des images rendant hommage au tigre, symbole de force et de progrès, et l'animal majestueux représenté avec des ailes d'or, évoquant la célèbre expression chinoise.

Les éléments visuels sont complétés par le tigre haut dans le ciel, parmi les nuages de montagne, en pleine ascension vers la métropole moderne, signe de prospérité et de progrès, symbolisant la chance pour tous dans l'année à venir.

L'artiste Shan Jiang a déclaré : « Au cours des deux dernières années, nous avons surmonté d'immenses défis. Cela m'a permis d'envisager l'année à venir sous un oeil positif, et j'ai fait appel à la mythologie chinoise et à l'idée de progrès, de toujours aller de l'avant, comme source d'inspiration pour mes conceptions et pour découvrir des idées issues de ma culture qui sont en symbiose avec Johnnie Walker.

C'est pourquoi j'ai choisi le tigre ailé pour Johnnie Walker Blue Label : c'est un dicton chinois commun. Ma mère et mon père me sont immédiatement venus à l'esprit, ils m'ont toujours soutenu en tant qu'artiste, dans toutes les situations. Ils m'ont donné une grande force pour atteindre mes objectifs, comme le tigre ailé s'élançant au-dessus des montagnes vers le ciel. Penser à cela me donne de l'énergie, et un élan pour créer quelque chose de beau à partir de cette idée. »

L'illustration complexe de Shan Jiang n'a d'égale que les whiskies rares et les siècles de savoir-faire qui résultent en de riches saveurs fruitées et fumées parfaitement équilibrées que l'on retrouve dans chaque bouteille de Johnnie Walker Blue Label.

Shan Jiang a affirmé à cet effet : « J'aime penser que la réflexion et le temps que j'investis dans mes créations font écho au savoir-faire de Johnnie Walker Blue Label. Dans chaque bouteille de Blue Label, on trouve de rares whiskies sélectionnés avec soin, chacun apportant un caractère particulier. J'espère apporter cela à mon travail. »

Johnnie Walker Blue Label est un whisky écossais doux, velouté et vif avec des notes fruitées, épicées et de fumée longue et agréablement persistante. Dans nos réserves inégalées de plus de 10 millions de whiskies écossais en cours de maturation, seul un fût sur 10 000 possède la richesse et le caractère nécessaires pour faire délicatement un whisky Johnnie Walker Blue Label, y compris certains fûts irremplaçables de distilleries « fantômes » qui ont fermé il y a bien des années.

Cette conception en édition limitée est disponible dans certains marchés mondiaux. Johnnie Walker lance également deux autres conceptions en édition limitée : John Walker & Sons King George V Lunar New Year Limited Edition et John Walker & Sons XR 21 Lunar New Year Limited Edition, toutes deux arborant les magnifiques oeuvres de Shan Jiang.

À propos de Johnnie Walker :

Johnnie Walker est la première marque de whisky d'Écosse au monde (IWSR, 2019), appréciée par les amateurs dans plus de 180 pays. Depuis que son fondateur, John Walker, a lancé cette entreprise il y a 200 ans, ceux qui assemblent ses whiskies recherchent avant tout la saveur et la qualité.

La gamme actuelle de whiskies primés comprend Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years et Blue Label. Ensemble, ils représentent plus de 14 millions de caisses vendues chaque année (IWSR, 2020), ce qui fait de Johnnie Walker la marque de scotch whisky la plus populaire au monde.

À propos de Diageo :

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées avec une collection exceptionnelle de marques, notamment les whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Buchanan's et Windsor, les vodkas Smirnoff et Cîroc, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness.

Diageo est cotée à la fois à la Bourse de Londres (DGE) et à la Bourse de New York (DEO) et nos produits sont vendus dans plus de 180 pays du monde entier. Pour plus d'informations sur Diageo, notre personnel, nos marques et nos performances, rendez-vous sur www.diageo.com. Visitez la ressource mondiale de consommation responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, pour des informations, des initiatives et des moyens de partager les meilleures pratiques.

Célébrer la vie, chaque jour, partout.

[1] IWSR 2020

