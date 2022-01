Polyplastics présente une technologie de collage innovante pour assembler différents matériaux de résine





TOKYO, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co. Ltd, un fournisseur mondial de premier plan de thermoplastiques d'ingénierie, a présenté une technologie de collage innovante qui ne ressemble pas aux méthodes d'assemblage traditionnelles telles que la soudure ou l'adhésion des plastiques. AKI-Lock (R) a peu restrictions sur les matériaux qui peuvent être utilisés et forme des liens solides et étanches avec des combinaisons de différents matériaux pour lesquels l'assemblage était auparavant difficile.

AKI-Lock (R) ouvre la porte à un large éventail de possibilités de développement de nouveaux produits. Cette technologie de collage répond à la demande accrue du marché en matière de réduction du poids pour répondre aux ODD (objectifs de développement durable) de l'ONU, réduit le nombre de pièces et offre une force adhésive stable et une grande longévité.

La technologie AKI-Lock (R) utilise la fibre de verre dans les résines renforcées en fibre de verre comme ancrage physique pour le collage. La fibre de verre est mise à nu par une irradiation laser qui est complétée par un motif de grille. Des liaisons solides peuvent ensuite être obtenues en versant la résine à coller sur ces ancrages. Comme la liaison est formée par des ancrages physiques, il n'y a pas de limite de temps entre le traitement au laser et le collage. Il n'est pas nécessaire de masquer puisque les zones de traitement spécifiques peuvent être identifiées. Il ne faut pas utiliser de solution de gravure pour rendre la surface rugueuse et aucun déchet liquide ou matériel n'est produit.

L'étanchéité à l'air est grandement améliorée grâce à trois facteurs : l'effet de la résine qui pénètre et remplit les espaces entre les fibres de verre ; la déformation dans les rainures du matériau primaire due à la force de cisaillement du matériau secondaire ; et le sertissage dû au retrait du moule du matériau secondaire.

AKI-Lock (R) permet de réduire le travail d'assemblage et le nombre de composants, diminuant ainsi le coût global. Le système d'assemblage contribue également à réduire l'impact sur l'environnement grâce à l'utilisation de procédés à sec, notamment l'élimination des adhésifs.

*AKI-Lock (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

