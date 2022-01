Le gouvernement du Canada investit dans des projets communautaires à l'appui de la vaccination contre la COVID-19





OTTAWA, ON, le 21 janv. 2022 /CNW/ - La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de protéger la santé des membres de la population canadienne et mondiale. Dans la lutte contre la COVID-19, il est crucial que le plus grand nombre possible de personnes se fassent vacciner pour protéger leur santé et pour protéger le système de santé.

Toutefois, nous savons que certains membres de la population canadienne ont des doutes ou hésitent à se faire vacciner. Il est essentiel pour notre intervention contre la pandémie de combattre la diffusion d'information fausse et nuisible sur la santé puisque la diffusion de mésinformation continue de saper dangereusement la confiance en la vaccination et peut nuire à nos efforts de vaccination contre la COVID-19.

Pour cette raison, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, annonce aujourd'hui un investissement additionnel de 14 millions de dollars dans le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour des projets qui s'attaquent à la mésinformation à propos de la COVID-19 et des vaccins utilisés pour nous protéger contre cette maladie. L'investissement total du gouvernement du Canada dans le FPI atteint donc 78 millions de dollars depuis 2020, dont une part de 45,5 millions de dollars est réservée à l'appui d'initiatives nationales, régionales et locales.

Les raisons derrière le manque de confiance en la vaccination sont complexes. Les investissements offerts dans le cadre du FPI sont octroyés dans le but de réfuter ces raisons, de vaincre l'hésitation et d'accroître la prise des vaccins par l'entremise d'interventions communautaires fondées sur des preuves et adaptées aux particularités culturelles.

Jusqu'à présent, près de 100 projets communautaires ont été financés dans le cadre de ce programme, dans le but d'accroître la confiance en la vaccination et le taux de vaccination contre la COVID-19 partout au Canada.

Les projets novateurs et fondés sur des preuves visent à appuyer des professionnels de la santé et d'autres chefs de file communautaires dans le but d'accroître le taux de vaccination des populations mal servies et marginalisées, dont les Autochtones, les groupes racisés, les membres de minorités religieuses et les communautés de nouveaux arrivants.

Le Fonds de partenariat d'immunisation est un outil parmi bien d'autres que le gouvernement fédéral utilise pour aider les gens partout au pays à se faire vacciner pour se protéger et pour protéger ceux qui les entourent et notre système de santé. Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec des experts, les provinces, les territoires, les communautés autochtones et les partenaires communautaires pour accroître la confiance en la vaccination ainsi que pour mieux combattre les obstacles auxquels peuvent devoir faire face certaines personnes.

Citations

« La diffusion de mésinformation peut causer des torts réels et mettre en péril nos progrès dans la lutte contre la COVID-19. Le Fonds de partenariat d'immunisation aide des organismes de confiance de partout au Canada à diffuser de l'information crédible à propos des vaccins contre la COVID-19 au sein des collectivités et des communautés. En écartant la mésinformation, nous pouvons appuyer les efforts de vaccination partout au Canada et protéger plus de personnes, de collectivités et de communautés contre la COVID-19. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Depuis le début de la pandémie, des gens de partout au Canada se font vacciner et mettent en pratique des mesures de protection individuelle dans le but de limiter la transmission de la COVID-19. Le Fonds de partenariat d'immunisation est un outil pour aider les organismes communautaires dans leur travail pour joindre les membres des populations mal servies partout au Canada afin de leur permettre de faire des choix éclairés en matière de vaccination. Chaque dose de vaccin contre la COVID-19 administrée contribue à renforcer nos défenses contre la COVID-19, à protéger notre propre santé et à protéger notre système de santé. Si vous n'avez pas encore reçu votre série vaccinale primaire ou votre dose de rappel et que vous êtes admissible à la vaccination, veuillez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner, tant pour vous protéger que pour protéger ceux qui vous entourent. »

Dre Theresa Tam

Administratrice en chef de la santé publique du Canada

Faits en bref

Le Fonds de partenariat d'immunisation appuie des projets communautaires qui encouragent la confiance envers la vaccination, qui favorisent la vaccination et qui améliorent l'accès aux vaccins.

En réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 au Canada , le gouvernement du Canada a investi 64 millions de dollars en 2020 pour des projets à l'appui de la vaccination contre la COVID-19 au Canada . Cette somme inclut :

, le gouvernement du a investi 64 millions de dollars en 2020 pour des projets à l'appui de la vaccination contre la COVID-19 au . Cette somme inclut : 31,5 millions de dollars pour des projets communautaires visant la création de ressources pédagogiques et d'outils ciblés dans le but de faire connaître les vaccins contre la COVID-19 et d'accroître la confiance à leur égard;



32,5 millions de dollars pour les gouvernements provinciaux et territoriaux pour les aider à améliorer leurs registres de vaccination électroniques en vue de faciliter la surveillance du taux de vaccination.

Depuis, le gouvernement du Canada a investi une somme additionnelle de 14 millions de dollars au moyen du Fonds de partenariat d'immunisation pour combattre la mésinformation et la désinformation qui circulent en ligne à propos de la COVID-19 et des vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement du Canada a maintenant investi au total 78 millions de dollars par l'entremise du Fonds de partenariat d'immunisation à l'appui des efforts de vaccination contre la COVID-19 partout au Canada .

a investi une somme additionnelle de 14 millions de dollars au moyen du Fonds de partenariat d'immunisation pour combattre la mésinformation et la désinformation qui circulent en ligne à propos de la COVID-19 et des vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement du a maintenant investi au total 78 millions de dollars par l'entremise du Fonds de partenariat d'immunisation à l'appui des efforts de vaccination contre la COVID-19 partout au . En plus des sommes du Fonds de partenariat d'immunisation, le Défi de l'innovation communautaire des vaccins a offert 133 bourses à des campagnes communautaires d'information pour permettre aux chefs de file communautaires de diffuser de l'information à propos des vaccins contre la COVID-19 et des mesures de santé publique.

