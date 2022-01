Plus de 10?000 nouveaux logements abordables pour les Canadiens





OTTAWA, ON, le 21 janv. 2022 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La pandémie de COVID-19 a montré plus clairement que jamais que le logement abordable est essentiel à la relance du Canada pendant que nous rebâtissons une économie qui profite à tout le monde. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera à soutenir les Canadiens vulnérables et à s'attaquer au dossier de l'itinérance et des besoins liés au logement qui s'alourdit dans les communautés d'un océan à l'autre.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que plus de 10?000 nouveaux logements abordables seront créés au pays dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), dépassant ainsi l'objectif initial de 7?500 nouveaux logements. Ces logements aideront les Canadiens vulnérables ainsi que ceux qui sont en situation d'itinérance ou risquent de le devenir. Le tiers des logements servira à soutenir des femmes ou des femmes accompagnées de leurs enfants et plus du tiers des logements soutiendront des membres des peuples autochtones.

L'ICRL du gouvernement du Canada, doté d'une enveloppe de 2,5 milliards de dollars, aide les personnes et les familles vulnérables à se trouver un chez-soi sûr et abordable. Ces investissements contribuent à la croissance de la classe moyenne et aident les personnes qui travaillent fort pour en faire partie en créant des milliers de bons emplois dans les secteurs du logement et de la construction, en appuyant notre relance économique et en permettant de rebâtir des communautés plus fortes, tout en nous rapprochant de notre objectif qui consiste à éliminer l'itinérance chronique au Canada.

Le gouvernement continuera de travailler avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les organismes de gouvernance autochtones, les intervenants et les organisations en vue de créer rapidement d'autres logements pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous ferons du logement sûr et abordable une réalité pour les gens à travers le pays.

Citations

« Nous savons que, pour beaucoup de Canadiens à travers le pays, il n'est pas facile de trouver un endroit sûr et abordable où vivre. Par le biais de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous construisons plus de logements, augmentons le nombre de logements abordables et agissons pour mettre fin à l'itinérance chronique. Pendant que nous bâtissons un avenir meilleur pour tout le monde, nous continuerons de travailler en vue d'améliorer l'accès au logement, particulièrement pour nos citoyens les plus vulnérables, tout en remettant l'accession à la propriété à la portée de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements aidera ceux qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement plus de 10?000 nouveaux logements abordables à des familles vulnérables. Ce n'est là qu'une des nombreuses façons dont la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement continue de soutenir les Canadiens d'un océan à l'autre. Les résultats d'aujourd'hui marquent une étape historique dans le travail que nous accomplissons pour veiller à ce qu'aucun Canadien ne soit laissé pour compte. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Faits saillants

L'ICRL est mise en oeuvre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

La SNL du Canada est un plan ambitieux d'une durée de dix ans. Elle prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars en vue d'offrir un chez-soi à plus de Canadiens. Lancée en 2017, la SNL permettra de créer jusqu'à 160?000 nouveaux logements, de répondre aux besoins en logement de 530?000 familles, et de réparer et rafraîchir plus de 300?000 logements.

est un plan ambitieux d'une durée de dix ans. Elle prévoit des investissements de plus de 72 milliards de dollars en vue d'offrir un chez-soi à plus de Canadiens. Lancée en 2017, la SNL permettra de créer jusqu'à 160?000 nouveaux logements, de répondre aux besoins en logement de 530?000 familles, et de réparer et rafraîchir plus de 300?000 logements. Dans le cadre de l'ICRL, plus de 10?000 nouveaux logements seront créés d'un océan à l'autre, ce qui dépasse l'objectif initial de 7 500 nouveaux logements. La plupart des logements seront construits dans les 12 à 18 mois suivant la signature d'un accord avec les bénéficiaires du financement.

Parmi ces logements, 33 % soutiendront des femmes ou des femmes accompagnées de leurs enfants, et plus de 41 % soutiendront des membres des peuples autochtones.



Le financement a été attribué dans le cadre de deux volets principaux. Les fonds du volet des villes ont été alloués à des municipalités canadiennes prédéterminées en fonction du nombre de locataires ayant de graves besoins en matière de logement, des coûts du logement sur le marché local et d'une répartition régionale. Les fonds du volet des projets ont été attribués à la suite de demandes admissibles des provinces, des territoires, des municipalités, d'organismes de gouvernance autochtone et organisations autochtones, et d'organismes sans but lucratif.

Les droits de la personne sont au coeur de l'approche en matière de logement employée dans l'ICRL. L'Initiative aide les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir ainsi que d'autres personnes vulnérables au sens de la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2, les groupes racisés ainsi que les personnes réfugiées ou nouvellement immigrantes.

Le budget de 2021 prévoyait l'octroi d'un nouveau financement supplémentaire de 1,5 milliard de dollars en 2021-2022 pour l'ICRL afin de répondre aux besoins urgents des Canadiens vulnérables en matière de logement, en plus du milliard de dollars annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

