Soutien aux secteurs stratégiques - Québec accorde 15 M$ supplémentaires au Fonds CTI Sciences de la vie III

QUÉBEC, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec renforce sa participation au Fonds CTI Sciences de la vie III en y injectant un montant supplémentaire maximal de 15 millions de dollars par l'entremise d'Investissement Québec.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cet appui porte à 35 millions de dollars l'engagement gouvernemental dans ce fonds regroupant des partenaires comme le Fonds de solidarité FTQ, la Caisse de dépôt et placement du Québec et la Banque de développement du Canada. À la clôture initiale, en mai dernier, Investissement Québec y avait versé 20 millions de dollars de ses fonds propres. Teralys Capital, Alexandria Venture Investments et plusieurs investisseurs privés se joignent également au gouvernement du Québec dans cette deuxième clôture.

Le fonds vise à réaliser des investissements dans des entreprises innovantes du secteur des sciences de la vie, principalement dans le domaine de la biothérapie, des technologies médicales et des technologies de la santé.

« Grâce à ce fonds, les entreprises du secteur des sciences de la vie peuvent non seulement bénéficier de capitaux, mais aussi profiter des réseaux spécialisés et du soutien au développement offerts par l'équipe de CTI Sciences de la vie. Cet investissement supplémentaire vise donc à favoriser l'essor d'un plus grand nombre d'entreprises québécoises dans ce secteur stratégique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'équipe de CTI Sciences de la vie est ravie et reconnaissante de l'appui continu du ministère de l'Économie et de l'Innovation et d'Investissement Québec dans cette deuxième clôture du Fonds CTI Sciences de la vie III. Nous tenons également à remercier tous les partenaires du fonds alors que nous travaillons afin d'atteindre, en 2022, notre objectif. »

Dr Youssef Bennani, Ph. D., MBA, ICD.D, associé directeur du Fonds CTI Sciences de la vie

« L'écosystème canadien des sciences de la vie et des technologies de santé est une source continue d'innovation en matière de technologies à la fine pointe. Alexandria Venture Investments est fière de contribuer au Fonds CTI en Sciences de la vie III, de soutenir son équipe de statut mondial et de participer à l'émergence de la prochaine vague de compagnies canadiennes dans ce secteur. »

Conley Jones, associé principal d'Alexandria Venture Investments

La capitalisation du Fonds CTI Sciences de la vie III était de 100 millions de dollars à sa clôture initiale le 6 mai 2021. La seconde clôture porte la taille totale du fonds à 127 millions de dollars.

Le Fonds CTI Sciences de la vie III investira dans des entreprises innovantes du secteur, en particulier celles au stade de démarrage, principalement sous forme de prises de participation minoritaire, soit en capitaux propres et en quasi-capitaux propres.

Le 4 juin 2020, le gouvernement du Québec a annoncé, de concert avec le Fonds de solidarité FTQ, la mise en place d'une enveloppe conjointe d'investissements totalisant 150 millions de dollars sur cinq ans, soit 75 millions de dollars respectivement, pour appuyer la croissance du secteur québécois des sciences de la vie.

Le montant supplémentaire accordé par le gouvernement du Québec au Fonds CTI Sciences de la vie III sera puisé à même cette enveloppe.

