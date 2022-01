École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal - Le ministre Jean Boulet annonce une entente de 900 000 $ pour la création d'un axe de recherche relatif au marché du travail





Québec, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce la signature d'une entente de 900 000 $ avec la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal (ESG UQAM) pour la création d'un axe de recherche relatif au marché du travail et au capital humain.

Cette entente, d'une durée de trois ans, permettra notamment au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale de recourir à une expertise de pointe pour effectuer des recherches et des études portant sur les besoins des entreprises en matière de recrutement, les caractéristiques des travailleurs et travailleuses disponibles, la rareté de main-d'oeuvre et les besoins de formation du marché du travail.

« Le contexte actuel de pénurie de main-d'oeuvre est structurel. Le déséquilibre engendré par la réduction du nombre de personnes en âge de travailler et la transformation des besoins de main-d'oeuvre attribuable aux changements technologiques et à la croissance économique vont perturber le marché du travail pour au moins les dix prochaines années. Grâce à cette entente avec la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'ESG UQAM, nous nous donnons des outils supplémentaires pour bien comprendre le phénomène et les conséquences qu'il engendre pour notre économie et pour trouver les solutions les plus pertinentes à mettre en oeuvre pour assurer la croissance de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Je me réjouis de ce nouveau financement, accordé par le ministre Jean Boulet, qui confirme la très haute qualité des expertises développées au sein de la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'ESG UQAM. Ce nouvel axe de recherche, placé sous la responsabilité d'Etienne Lalé, professeur au Département des sciences économiques de l'ESG UQAM, permettra de développer des connaissances de pointe sur les fluctuations et l'évolution du marché de l'emploi. Assurément, les travaux menés sous l'égide de la chaire apporteront un éclairage précieux dans le contexte des transformations rapides que connaît l'économie québécoise et canadienne. »

Magda Fusaro, rectrice de l'Université du Québec à Montréal

« Les enjeux liés au marché de l'emploi, tels que la rareté de main-d'oeuvre et la productivité, ont une incidence directe sur le développement économique du Québec. C'est pourquoi il est important de comprendre la dynamique du marché de l'emploi afin de développer de nouveaux outils d'analyse macroéconomique et économétrique permettant d'améliorer la connaissance et la prévision des conditions du marché du travail. »

Alain Guay et Dalibor Stevanovic, cotitulaires de la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal

Rappelons que la Chaire en macroéconomie et prévisions de l'ESG UQAM a pour objectif de favoriser les échanges sur ce sujet entre les milieux de l'enseignement et différentes institutions à vocation économique au Québec et au Canada .

. Le Département des sciences économiques de l'ESG UQAM regroupe le plus grand nombre de chercheurs dont les champs d'intérêt incluent l'économie du travail et des ressources humaines.

Cette entente est financée dans le cadre de la mesure Concertation pour l'emploi, volet Support à l'exécution des mesures actives. Cette mesure encourage les différents intervenants concernés par des problématiques du marché? du travail a? recourir a? la concertation comme moyen privilégié? pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels ils font face, plus particulièrement ceux liés a? la gestion des ressources humaines.

Les sujets à étudier en priorité porteront sur les salaires, le roulement de personnel, le taux de chômage, l'immigration, l'incidence de la productivité sur la croissance économique et son effet sur la demande de main-d'oeuvre.

