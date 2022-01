Superior Plus annonce la date des résultats du quatrième trimestre et de la clôture de l'exercice 2021





Superior Plus Corp. (" Superior ") (TSX : SPB) annonce aujourd'hui qu'elle entend publier ses résultats financiers du quatrième trimestre ainsi que ses résultats de fin d'exercice 2021 le jeudi 17 février 2022, après la clôture des marchés nord-américains.

Une téléconférence et une diffusion sur le Web consacrée aux résultats financiers auront lieu le vendredi 18 février 2022 à 10:30 HNE. Pour rejoindre la téléconférence, composez le 1-844-389-8661. Les internautes peuvent suivre l'évènement en direct à l'adresse : https://edge.media-server.com/mmc/p/o8johndw ou accéder à l'appel archivé, à la section "Events" du site web de Superior à l'adresse : www.superiorplus.com.

À propos de l'entreprise

Superior est l'un des plus grands distributeurs et négociants de propane et de distillats, ainsi que de produits et services connexes, en Amérique du Nord. L'entreprise dessert plus de 780?000 sites clients aux États-Unis et au Canada.

Pour de plus amples informations sur Superior, rendez-vous sur le site Web de l'entreprise: www.superiorplus.com. Vous pouvez également contacter Beth Summers, vice-présidente exécutive et directrice des finances, au (416) 340-6015 ou Rob Dorran, vice-président des relations avec les investisseurs et trésorier, au (416) 340-6003 ou en écrivant à investor-relations@superiorplus.com. Numéro gratuit : 1-866-490-PLUS (7587).

