/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une conférence de presse sur la maladie à coronavirus (21 janvier 2022)/

Réunis hier soir en assemblée générale extraordinaire, 1207 pharmaciens des établissements de santé du Québec ont voté et ont entériné, dans une proportion de 89 %, leur nouvelle entente de travail d'une durée de 3 ans. Cette entente pérennise les...

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, annoncent aujourd'hui un financement de l'ordre de 3,7 M $ aux...

Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA) Les initiatives qui appuient la santé et la sécurité de la population canadienne, contribuent à protéger les emplois, à améliorer les vies et à accélérer la relance au Canada atlantique....