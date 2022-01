Le Pérou est présent à FITUR 2022 en tant que destination biologiquement sûre spécialisée dans les expériences en plein air





Le Pérou est présent à la 42e édition de FITUR 2022 pour se positionner en tant que destination sûre et prête pour les voyageurs internationaux, et les inciter à découvrir le pays sud-américain, a déclaré la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo [Commission péruvienne de promotion des exportations et du tourisme] (PROMPERÚ).

En accord avec sa stratégie de promotion et de relance, le Pérou présente une délégation constituée de 19 co-exposants dans le but de faire valoir le meilleur de son offre touristique dans les segments de la nature, de l'aventure et de la culture. Il a également annoncé sa collaboration avec l'Asociación Española de Agencias de Incentivos ? IdeMICE, dans le but d'optimiser les attributs de la destination dans ce segment.

En outre, la présidente exécutive de PROMPERÚ jouera un rôle actif dans FITUR Woman, en participant à la discussion : « Partager des politiques publiques : Europe & Amérique ».

Le Pérou, une destination biologiquement sûre

Dans le cadre du salon, le Pérou concentre ses efforts sur la promotion du pays en tant que destination biologiquement sûre, présentant des informations liées aux protocoles de biosécurité (timbre Voyages sécuritaires), ainsi que son offre variée en matière de tourisme, avec des expériences en plein air et des pratiques durables dans les régions suivantes : Amazonas, Áncash, Arequipa, Cusco, Puno, Ica, Lambayeque, La Libertad, Lima, Madre de Dios et Loreto.

« Il est très important pour nous de revisiter un salon ayant autant de pertinence internationale que FITUR, et de montrer au monde comment nous nous sommes adaptés aux nouvelles tendances de voyage, en nous focalisant sur le tourisme durable », a déclaré Amora Carbajal, présidente exécutive de PROMPERÚ.

2021, une année de distinction

En 2021, le Pérou a remporté des prix et des distinctions internationaux, avec trois prix World Travel Awards dans son édition mondiale (destination culinaire de premier plan dans le monde en 2021, destination culturelle de premier plan dans le monde en 2021 et Machupicchu distingué en tant que première attraction touristique dans le monde).

Outre deux prix World Cruise Awards (meilleure destination de croisière fluviale au monde et meilleure destination de croisière fluviale en Amérique latine) ; un total de neuf destinations touristiques au total incluses dans la « Liste des 100 meilleures destinations durables » ; et le district et sanctuaire historique de Machupicchu nommés première merveille du monde et première destination touristique à obtenir la Certification de neutralité carbone.

