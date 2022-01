Le nouveau FNB Wealthsimple sur la NEO Bourse offre aux investisseurs un plus grand choix de solutions ESG.





NEO est fière d'accueillir de nouveau Wealthsimple Inc. (« Wealthsimple ») sur la NEO Bourse avec le lancement du Wealthsimple North American Green Bond Index ETF (CAD-Hedged). Mackenzie Investments agira comme fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille pour le nouveau FNB, dont la négociation a débuté aujourd'hui sous le symbole WSGB.

Avec le lancement d'aujourd'hui, Wealthsimple offre un plus grand choix aux investisseurs sur le marché en pleine expansion des titres à revenu fixe socialement responsables. WSGB vise à permettre aux investisseurs d'obtenir une exposition aux titres à revenu ordinaire fixe tout en ayant un impact positif par le financement de projets portant sur des questions environnementales et sociales.

Le Wealthsimple North American Green Bond Index ETF cherche à reproduire le rendement de l'indice Solactive Green Bond USD CAD DM CAD hedged, qui investit principalement dans des obligations vertes, sociales et durables de première qualité, avec une exposition aux taux de change des devises étrangères couverte en dollars canadiens.

« En tant que société qui s'est engagée à rendre les produits financiers accessibles et à un prix abordable pour tout le monde, nous sommes très heureux d'introduire l'ETF Wealthsimple Green Bond sur la bourse innovante de NEO », a déclaré Ben Reeves, directeur des investissements chez Wealthsimple. « Notre nouvelle offre permet aux Canadiens d'investir directement dans les projets environnementaux et sociaux exigés pour atteindre une économie nette zéro carbone tout en soutenant leurs propres objectifs financiers personnels ».

Les données sur les obligations détenues par WSGB seront fournies par Solactive et la Climate Bonds Initiative, qui s'assureront que les émetteurs respectent les principes des obligations vertes et sociales au moment du lancement, puis sur une base annuelle, pour éviter tout greenwashing.

« Les solutions d'investissement ESG et socialement responsables ont pris un essor considérable lors des dernières années, et nous sommes honorés que Wealthsimple ait choisi de coter WSGB sur la NEO Bourse ». a déclaré Jos Schmitt, président et CEO de NEO. « C'est un véritable plaisir de servir de partenaire de cotation à une entreprise qui partage notre engagement visant à construire un avenir meilleur. Comme toujours, nous restons axés sur la poursuite du changement qui offre aux investisseurs un plus grand choix et sur le soutien à l'économie de l'innovation, élément très critique du parcours de transition climatique ».

Les investisseurs peuvent négocier des parts du FNB Wealthsimple North American Green Bond Index (WSGB) par l'entremise de leurs canaux d'investissement habituels, comme les plateformes de courtage à prix réduit et les courtiers à service complet. Cliquez ici pour afficher la liste complète des titres cotés en bourse sur NEO.

Wealthsimple a déjà inscrit à la NEO Bourse le premier fonds négocié en bourse conforme à la Charia au Canada, le FNB Wealthsimple Shariah World Equity Index (WSHR), en mai 2021.

La NEO Bourse accueille maintenant près de 200 inscriptions uniques, notamment des FNB provenant des plus grands émetteurs de FNB du Canada et de certaines des sociétés de croissance canadiennes et internationales les plus innovantes. NEO facilite régulièrement environ 20 % de toutes les transactions de FNB canadiens et près de 15 % de tous les volumes négociés sur les marchés canadiens.

La NEO Bourse est la bourse de valeurs de niveau 1 du Canada pour l'économie de l'innovation. Elle réunit des investisseurs et des acteurs souhaitant lever des capitaux dans le cadre d'un environnement juste, liquide, efficace et orienté services. Entièrement opérationnelle depuis juin 2015, NEO donne la priorité aux investisseurs et donne accès à la négociation de tous les titres cotés en bourse au Canada, sur un pied d'égalité. NEO cote des entreprises et des produits d'investissement recherchant une bourse de valeurs internationalement reconnue donnant confiance aux investisseurs, offrant des liquidités de qualité et une large sensibilisation, y compris un accès sans entrave aux données de marché.

NEO a récemment lancé le marché canadien des FNB, une plateforme conviviale offrant aux investisseurs et aux conseillers un accès à la recherche et à l'analyse des FNB absolument unique. Des données de qualité institutionnelle en temps réel, fournies par Trackinsight, spécialiste des FNB, permettent aux utilisateurs de comparer, d'opposer et d'explorer gratuitement le paysage complet de plus de 1 200 FNB canadiens.

Wealthsimple est un nouveau type de société financière. Les Canadiens peuvent investir, négocier, épargner, dépenser et même remplir leur déclaration d'impôts d'une manière peu coûteuse, transparente et plus simple. Grâce à une technologie intelligente qui crée de puissants outils financiers, Wealthsimple a pour mission de permettre à tout le monde d'atteindre la liberté financière, indépendamment de leur identité ou de leurs avoirs . La société a été fondée par une équipe d'experts financiers et d'entrepreneurs en technologie, et son siège social est situé à Toronto, au Canada.

Placements Mackenzie est une importante société de gestion de placements dont l'actif sous gestion s'élevait à 210,3 milliards de dollars au 31 décembre 2021. Mackenzie offre des solutions de placement et des services connexes à plus d'un million de clients particuliers et institutionnels par l'entremise de multiples canaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est une société gestionnaire d'actifs mondiale ayant des bureaux un peu partout au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre de la Société financière IGM Inc., l'une des principales sociétés de services financiers au Canada.

