Soutien aux CHSLD privés non conventionnés - Un financement supplémentaire pour consolider les postes d'encadrement clinique et ajouter des postes de soutien administratif





QUÉBEC, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, annoncent aujourd'hui un financement de l'ordre de 3,7 M $ aux centres d'hébergement et de soins de longue durée privés non conventionnés (CHSLD PNC), afin de procéder à la consolidation des postes de gestionnaires cliniques de proximité et à l'ajout de postes de soutien administratif.

Cette subvention gouvernementale aidera à soutenir les gestionnaires et leurs équipes dans l'exercice de certaines responsabilités administratives et à aider à répondre au manque de main-d'oeuvre en vue de leur permettre d'offrir des services de qualité comparables et complémentaires à ceux du réseau public.

Elle permettra également aux établissements bénéficiaires de renforcer et rehausser la vigie quant à la qualité des soins accordés et des services offerts et de limiter par la même occasion un roulement important du personnel qui a un impact sur la nature et la continuité des soins et des services.

Il faut rappeler que cette subvention s'inscrit dans une série de mesures prises par le gouvernement du Québec dans l'objectif de procéder à une harmonisation des services d'hébergement et de soins de longue durée dans les CHSLD publics et privés au Québec. Le financement est notamment conditionnel à la confirmation de la création et de la dotation de ces nouveaux postes, ainsi qu'à une reddition de comptes.

Citations :

« Ce financement témoigne de l'engagement de notre gouvernement à continuer d'appuyer les soins de qualité et des services diversifiés dans les CHSLD privés non conventionnés. Il permet, par ailleurs, de régler un souci d'équité salariale par rapport à celui proposé dans le réseau public tout en rendant ces milieux de travail attractifs. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je me réjouis de ce financement supplémentaire qui a une incidence directe sur le fonctionnement des CHSLD privés non conventionnés. En accompagnant financièrement le processus de consolidation des postes d'encadrement clinique de ces milieux de vie, je reste convaincue que nous aidons les usagers à bénéficier de services qui respectent leur identité et leur dignité et qui leur offrent toutes les commodités nécessaires à leur autodétermination. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

Faits saillants :

Précisons que ce financement ne relève pas d'une aide circonstancielle en lien avec la crise sanitaire de la COVID-19. Par conséquent, le financement proposé par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pourra continuer à être octroyé aux CHSLD PNC ciblés après la fin de l'urgence sanitaire, et ce, après vérification annuelle de la dotation et du maintien des postes octroyés.

Un financement de 27 millions $ a déjà été accordé en novembre 2021 pour augmenter le salaire des employés des centres d'hébergement de soins de longue durée privés non conventionnés.

En mars 2021, le gouvernement avait déjà bonifié d'environ 7,3 millions $, les primes des infirmières auxiliaires et des infirmières techniciennes qui travaillent dans ces milieux de vie.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 08:00 et diffusé par :