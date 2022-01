AHF applaudit Merck pour ses produits génériques ? exhorte les fabricants de vaccins à emboîter le pas





L'AIDS Healthcare Foundation (AHF) a applaudi aujourd'hui Merck et le Medicines Patent Pool (MPP) pour leurs accords de sous-licence récents avec 27 sociétés de médicaments génériques pour la fabrication du médicament antiviral oral contre la COVID-19, le molnupiravir, donnant un accès au médicament à 105 pays à faibles et moyens revenus (PFMR). L'AHF a également exhorté Pfizer, Moderna, et Johnson & Johnson à emboîter le pas en partageant leurs connaissances et leur technologie de vaccins contre la COVID-19 qui permettraient aux PFMR de produire des doses génériques salvatrices localement.

« Nous avons applaudi Merck en octobre dernier pour son accord de licence volontaire avec le MPP. Leurs efforts portent maintenant leurs fruits avec un traitement générique peu coûteux contre la COVID qui sera disponible dans plus de 100 pays à plus faibles revenus », a déclaré Dr Jorge Saavedra, directeur exécutif de l'Institut de santé publique mondiale de l'AHF à l'Université de Miami. « Maintenant, si une partie du bon sens et de la bonne volonté dont Merck a fait preuve déteignait sur les trois grands fabricants de vaccins, le monde pourrait commencer à mettre fin à la pandémie avec un accès suffisant aux vaccins dans tous les pays ? pas seulement les pays riches. »

L'Inde et l'Afrique du Sud ont dirigé une proposition de l'Organisation mondiale du commerce visant à lever les protections de propriété intellectuelle sur les vaccins contre la COVID-19 en décembre 2020, une proposition que plus de 120 pays ont également soutenue. À ce stade, malgré la disparité immorale et flagrante dans l'accès mondial aux vaccins entre les pays riches et les pays plus pauvres, ni Pfizer, ni Moderna, ni J&J n'ont fléchi sur l'octroi d'un accès à leurs recettes ou à leurs technologies de vaccins.

