/R E P R I S E -- Hydro-Québec invite la population à réduire sa consommation d'électricité ces vendredi et samedi/

MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Hydro-Québec prévoit que la consommation d'électricité des vendredi 21 et samedi 22 janvier pourrait dépasser la pointe historique. Les températures très froides de façon soutenue depuis plusieurs jours, mettent à l'épreuve la capacité des bâtiments à conserver leur chaleur, ce qui augmente la demande liée au chauffage.

Hydro-Québec invite la population à réduire volontairement sa consommation le vendredi 21 janvier, toute la journée, et le samedi 22 janvier 2022, en avant-midi. Hydro-Québec comprend que la situation actuelle, du fait que de nombreuses personnes sont en télétravail, rend cette démarche difficile pour certains, mais rappelle que chaque petit geste compte. Les mesures les plus efficaces à appliquer sont les suivantes :

Réduire le chauffage de un à deux degrés Celsius, particulièrement dans les pièces inoccupées de la maison.

Reporter ou réduire l'utilisation des gros appareils électroménagers, particulièrement la sécheuse et le lave-vaisselle.

Tous les équipements de production disponibles d'Hydro-Québec seront en service et tous les outils permettant de réduire la demande seront mobilisés, notamment la tarification dynamique, les défis Hilo et les programmes de réduction visant les PME et les grandes entreprises industrielles.

À l'instar de ses clients, Hydro-Québec réduira le chauffage et l'éclairage dans tous ses locaux au Québec.

Hydro-Québec remercie sincèrement la population pour sa collaboration.

