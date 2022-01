Création de 40 nouveaux postes, importations de machineries : Medicom passe en mode turbo pour produire plus de respirateurs N95 au Québec





MONTRÉAL, le 21 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La société québécoise AMD Medicom Inc. (« Medicom »), l'un des principaux fabricants mondiaux de masques de procédure et de respirateurs N95, a reçu aujourd'hui la visite du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Christian Dubé, qui a constaté la montée en puissance exceptionnelle de la production de respirateurs N95 SafeMask® Architect Protm à l'usine de Saint-Laurent.

Depuis l'apparition de la variante Omicron et l'utilisation accrue des respirateurs N95 qui s'en est suivie au Canada et dans le reste de l'Amérique du Nord, Medicom a mis en branle son plan d'accélération de production locale de ces appareils médicaux. Ce sont plus de 40 nouveaux postes qui seront créés à l'usine de Saint-Laurent et de nouvelles machineries qui seront installées pour soutenir la nouvelle cadence de production.

« Dès à présent, Medicom fournira près de 3,3 millions de respirateurs N95 au réseau de la santé québécois soit près de deux fois la quantité prévue dans notre entente pluriannuelle avec le gouvernement. Dans quelques semaines, lorsque les nouvelles machines tourneront à pleine capacité, c'est plus de 4,4 millions de respirateurs N95 par mois que Medicom fournira au gouvernement. Ceci est la démonstration concrète que la stratégie d'approvisionnement local de masques du gouvernement du Québec fonctionne, » a déclaré Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

En raison des longues durées de port, les travailleurs de la santé apprécient le respirateur chirurgical Medicom Architect Pro N95 non seulement pour son efficacité de filtrage et la protection qui en résulte, mais aussi pour son confort et sa respirabilité exceptionnels.

« Medicom est la seule entreprise québécoise et l'une des seules Canadiennes à être doublement certifiée tant par les autorités canadiennes que les autorités américaines. En effet, les respirateurs N95 Architect Pro de Medicom sont homologués CSA et FDA/NIOSH. Nous en sommes très fiers, car cela est le résultat de plusieurs mois de travail rigoureux et sans compromis pour créer un respirateur québécois confortable et ultra-performant, » a expliqué John Tourlas, président Amérique du Nord de Medicom.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée d'un prix Mercure lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com, nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 06:30 et diffusé par :