Cromology rejoint le 4ème acteur mondial de la peinture





PARIS, 21 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Cromology annonce aujourd'hui que sa vente à DuluxGroup Limited (DGL) est réalisée. DGL est le leader du marché des peintures décoratives et des revêtements en Australie et en Nouvelle-Zélande, détenu à 100 % par Nippon Paint Group (NPG), quatrième groupe mondial de peinture à la croissance la plus rapide du secteur.

L'opération fait suite à l'annonce en octobre de l'année dernière de l'entrée en négociations exclusives entre DuluxGroup et le groupe Wendel, l'ancien actionnaire de Cromology. Ce processus, incluant les autorisations réglementaires et le transfert des actions, est maintenant terminé.

En plus d'être le leader du marché australien et néo-zélandais des peintures et revêtements décoratifs, DuluxGroup possède une présence croissante en Europe et conduit les ambitieux projets de développement de Nippon Paint Group dans le secteur des peintures décoratives en Europe et sur d'autres marchés occidentaux. Il n'a aucune association ni aucun lien avec le propriétaire de la marque DULUX dans d'autres parties du monde, y compris en Europe.

Avec les ressources, la taille et la solidité financière du quatrième groupe mondial de peinture à la croissance la plus rapide du secteur, DGL prévoit d'investir dans la croissance future de Cromology et voit d'excellentes opportunités de développer davantage ses positions de leader du marché.

Richard Stuckes, Directeur des Opérations Internationales de DGL International, souligne que l'acquisition de Cromology est réalisée avec une forte ambition de croissance.

« Notre objectif est d'acquérir des entreprises leaders sur leurs marchés, qui ont déjà un historique solide, de les conserver et de les développer. Cromology est de classe mondiale. Il dispose d'une excellente équipe de management qui a une connaissance et une expérience approfondies du marché européen, des marques réputées qui sont des noms connus du grand public, d'excellents sites de fabrication, une large distribution à travers des géographies clés, de solides références en matière de R&D et, surtout, de nombreuses autres opportunités de croissance", a déclaré M. Stuckes.

« Pour nous, il s'agit d'acquérir une plateforme européenne de taille importante qui sert de base pour une croissance de long terme. Nous voyons des opportunités sur des marchés géographiques adjacents et des segments de produits connexes, notamment grâce à la gamme de produits et à la technologie plus larges de DGL, ainsi qu'à son expertise dans le secteur de la grande distribution de bricolage. »

« L'équipe de management de Cromology a fait un travail formidable pour développer Cromology et nous sommes vraiment impatients de travailler avec eux et enthousiastes quant au potentiel de Cromology au sein de DGL, soutenu par la taille et les ressources du numéro quatre mondial NPG », a-t-il ajouté.

Le président de Cromology Pierre Pouletty dit : « Je suis vraiment très fier du travail réalisé par les équipes et le management de Cromology. L'acquisition par DGL et NPG ouvre une nouvelle page de l'histoire de Cromology, s'appuyant sur la performance actuelle et tournée vers la croissance. Je souhaite plein succès aux équipes de Cromology et à Nippon Paints pour ce nouveau chapitre. »

Loïc Derrien, Directeur Général de Cromology, indique : « Les collaboratrices et les collaborateurs de Cromology ont hâte de rejoindre la famille de DGL-Nippon Paint Group. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de la transformation de Cromology avec un fort focus sur la croissance. Rejoindre le 4ème plus grand groupe mondial de peinture apportera des opportunités formidables pour chacun.e d'entre nous. Nous allons tirer profit des technologies et des savoir-faire de DLG-NPG pour le bénéfice de nos clients tout en offrant une nouvelle opportunité de croissance à nos fournisseurs. Les salarié.e.s de Cromology bénéficieront d'opportunités de développement professionnel et personnel. »

Au sein de DGL, Cromology sera amené à se développer en autonomie tout en bénéficiant de l'accès à la taille mondiale, aux technologies, aux compétences et aux importantes ressources financières de NPG. En particulier :

Cromology deviendra la plateforme de développement de DGL en Europe occidentale sur les marchés des peintures et revêtements décoratifs ainsi que de l'ITE, et aussi pour son développement sur des marchés adjacents.

occidentale sur les marchés des peintures et revêtements décoratifs ainsi que de l'ITE, et aussi pour son développement sur des marchés adjacents. Les marques de Cromology, reconnues et leaders sur leurs marchés, seront conservées et développées davantage avec une offre élargie de produits en tirant parti des gammes de produits et de la technologie de DGL/NPG.

La direction et les équipes actuelles de Cromology seront maintenues pour diriger la croissance et la transformation de l'entreprise.

Cromology, avec son impressionnante capacité d'innovation, aura un rôle précieux au sein de la communauté mondiale de R&D de NPG, forte de 3000 personnes, permettant à Cromology de bénéficier d'une expertise technique et de connaissances partagées, tout en conservant une autonomie totale en R&D.

Les sites de production et de logistiques seront conservés et étendus au fil du temps.

Contact Journalistes : Christèle Lion, Directeur de la communication Cromology

À propos de DuluxGroup et de Nippon Paint Group

DuluxGroup Limited (www.duluxgroup.com.au), entreprise leader de peintures et de revêtements en Australie et en Nouvelle-Zélande, a été fondée en 1918. Avec ses 4000 collaborateurs, DLG enregistre un chiffre d'affaires de 1,3 milliards d'euros (2020). Elle est détenue à 100 % par Nippon Paint Group depuis 2019. NPG est le quatrième groupe mondial de peinture et le premier en Asie.

Né en 1881, NPG a plus de 34 000 collaborateurs à travers plus de 30 pays et régions avec des revenus annuels d'environ 6 milliards d'euros. DuluxGroup possède la marque DULUX Australie, en Nouvelle-Zélande et en Papouasie Nouvelle Guinée. Elle n'a aucune association ni aucun lien avec le propriétaire de la marque DULUX dans d'autres parties du monde, y compris en Europe.

À propos de Cromology

Avec plus de 3000 collaborateurs, 5 laboratoires de recherche, 9 sites de production et 7 plateformes logistiques principales, plus de 380 Points de Vente intégrés et ses sites e-commerce, ceux de ses partenaires distributeurs indépendants, négoces multi-spécialistes, Grandes enseignes de Bricolage et Pure Players Marketplaces, Cromology conçoit, fabrique et distribue un large assortiment de peintures et de produits de décoration pour les applicateurs professionnels du bâtiment et les particuliers. Cromology est présent dans 8 pays (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Maroc, Portugal et Suisse).

À travers son histoire de plus de 270 ans, Cromology a acquis une expertise incomparable dans le domaine des peintures décoratives. Les marques commerciales de Cromology sont les expressions de son professionnalisme, de ses savoir-faire techniques et esthétiques et de ses capacités d'innovation (20% du chiffre d'affaires est généré par des produits de moins de trois ans).

Grâce à une expérience client premium, des produits de qualité offrant le meilleur rapport valeur-prix, Cromology a pour ambition de développer sa présence dans le secteur de la peinture décorative, particulièrement en Europe, tout en se préoccupant de minimiser son empreinte environnementale.

Pour plus d'information : www.cromology.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1730004/Cromology_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 janvier 2022 à 04:00 et diffusé par :