HCL Technologies nommée Top Employer 2022 dans 17 pays





HCL Technologies (HCL), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a été nommée Top Employer (Meilleur employeur) dans 17 pays par le Top Employers Institute, l'autorité internationale évaluant l'excellence des pratiques en matière de ressources humaines. HCL a été reconnue comme un Top Employer parmi certaines des entreprises les plus importantes et les plus connues au monde, notamment en raison de son engagement à encourager l'épanouissement de ses employés tout en continuant à créer de la valeur pour ses clients du monde entier.

HCL s'est vue décerner ce titre en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en France, au Guatemala, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, aux Philippines, en Pologne, au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède. Reconnue pour la seizième fois consécutive au Royaume-Uni, HCL a également décroché la première place en Pologne, en Suède et aux Philippines.

Chaque année, le Top Employers Institute certifie les organisations qui s'efforcent de donner la priorité à leurs employés grâce à des politiques exceptionnelles en matière de ressources humaines. Le programme du Top Employers Institute certifie les organisations après avoir analysé la participation et les résultats de son enquête sur les meilleures pratiques en RH. Cette enquête couvre six domaines RH et 20 sujets, comme la stratégie en matière de personnel, l'environnement de travail, l'acquisition de talents, les formations, le bien-être, la diversité, l'inclusion, etc.

« Considérant l'année difficile qui a, comme celle avant elle, eu un fort impact sur les organisations du monde entier, HCL continue à montrer qu'elle donne la priorité au maintien d'excellentes pratiques en matière de ressources humaines sur le lieu de travail », a déclaré David Plink, PDG du Top Employers Institute. « Au cours de l'année qui vient de s'écouler, la société a continué à relever les défis du monde du travail élargi tout en cherchant résolument à avoir un impact positif sur la vie de son personnel. Nous sommes heureux de célébrer et d'applaudir les organisations qui ont reçu la certification Top Employers cette année. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus une fois de plus par le Top Employers Institute, en particulier compte tenu des difficultés relatives au lieu de travail dans le monde entier de ces deux dernières années », a déclaré Apparao VV, directeur des ressources humaines de HCL Technologies. « Ce classement démontre notre engagement fort en faveur d'un environnement de travail collaboratif, flexible et humain pour nos employés. Nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration constante de nos politiques et de nos pratiques, qui permettent à nos employés de réfléchir de manière innovante aux défis de demain. En définitive, cela nous a permis de construire un lieu de travail où nos équipes peuvent stimuler leur carrière et leur développement personnel, tout en offrant des solutions de pointe à nos clients. »

Le programme a certifié et reconnu plus de 1857 entreprises Top Employeurs dans 123 pays/régions sur les cinq continents.

