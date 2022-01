Enviva fixe le prix de son offre d'actions ordinaires





Enviva Inc. (NYSE : EVA) ("Enviva", "nous" ou "notre") annonce aujourd'hui la fixation du prix d'un placement public par prise ferme (l'"Offre") de 4 300 000 actions ordinaires à 70,00 $ par action. Enviva a octroyé aux preneurs fermes une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à 645 000 actions ordinaires supplémentaires auprès d'Enviva.

La clôture de l'offre est prévue le 24 janvier 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Enviva entend utiliser le produit net de l'offre (qui tient compte de la rémunération des preneurs fermes et des frais prévus) dans le cadre des activités générales de l'entreprise, y compris le préfinancement d'une partie de ses dépenses d'investissement liées aux projets de développement en cours, et le remboursement provisoire de la dette.

Goldman Sachs & Co.LLC, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc, BMO Capital Markets Corp, HSBC Securities (USA) Inc, RBC Capital Markets, LLC, et Truist Securities, Inc. agissent en tant que teneurs de livres conjoints pour le placement. Loop Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. et USCA Securities LLC agissent à titre de cogestionnaires du placement.

La présente Offre s'inscrit dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable active, déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la "SEC") et qui est entrée automatiquement en vigueur le 19 janvier 2022. L'offre sera exclusivement réalisée au moyen d'un supplément de prospectus préliminaire et du prospectus de base qui l'accompagne, dont des exemplaires peuvent être obtenus sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. D'autre part, les teneurs de livres conjoints prendront les dispositions nécessaires pour vous envoyer le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus de base correspondant sur demande en contactant :

Goldman Sachs & Co. LLC

Attn : Prospectus Department,

200 West Street

New York, New York 10282 Téléphone : 866-471-2526

E-mail : prospectus-ny@ny.email.gs.com Citigroup Global Markets Inc. Attn: Broadridge Financial Solutions 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 Téléphone : 800-831-9146 J.P. Morgan Securities LLC

Attn : Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717

Téléphone : 1-866-803-9204

E-mail : prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de ces titres ne pourra avoir lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres en vigueur dans cet État ou juridiction.

À propos d'Enviva

Enviva Inc. (NYSE : EVA) est le plus grand producteur mondial de granulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable et durable produite par agrégation d'une ressource naturelle, la fibre de bois, qui est transformée en une forme transportable, les granulés de bois. Enviva possède et exploite 10 usines avec une capacité de production combinée d'environ 6,2 millions de tonnes métriques par an ; ces usines sont implantées en Virginie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, en Géorgie, en Floride et dans le Mississippi. Enviva vend une grande partie de ses granulés de bois dans le cadre de contrats d'enlèvement ferme à long terme à des clients au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au Japon.

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Les informations contenues dans le présent communiqué et dans toute déclaration orale faite en rapport avec celui-ci contiennent des « déclarations prospectives » au sens de l'article 27A de la loi Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, dans leur version modifiée respective. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits actuels ou historiques figurant dans les présentes, y compris celles relatives à la stratégie, aux opérations futures, à la situation financière, aux revenus et pertes estimés, aux coûts prévisionnels, aux perspectives et aux plans d'Enviva et celles relatives aux objectifs de la direction, constituent des déclarations prospectives. Les termes « pourrait », « devrait », « pense que », « anticipe », « prévoit », « estime », « s'attend à », « projette » ainsi que la forme négative de ces termes, l'utilisation du futur ou d'autres expressions similaires, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué, permettent d'identifier les déclarations prospectives, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes caractéristiques. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses actuelles de la direction au sujet d'événements futurs ainsi que sur les informations actuellement disponibles quant à l'issue et au calendrier des événements futurs. Sauf si la législation en vigueur l'exige, Enviva décline toute obligation de réviser ou mettre à jour l'une quelconque des déclarations prospectives, qui sont toutes explicitement couvertes par les déclarations dans cette section, afin de refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date du présent communiqué. Enviva avertit le lecteur que ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, pour la plupart difficiles à prévoir et échappant au contrôle de la Société. Ces risques incluent, sans toutefois s'y limiter : (i) le volume et la qualité des produits que nous sommes en mesure de produire ou d'obtenir et vendre, qui pourraient être affectés négativement par, entre autres, des difficultés opérationnelles ou techniques dans nos usines de production de granulés de bois ou terminaux maritimes en eau profonde ; (ii) les prix auxquels nous pouvons vendre nos produits ; (iii) notre capacité à réussir la négociation, la finalisation et l'intégration d'acquisitions, y compris les contrats associés, ou à bénéficier des avantages prévus de telles acquisitions ; (iv) l'incapacité de nos clients, vendeurs et partenaires d'expédition à payer ou à s'acquitter de leurs obligations contractuelles envers nous ; (v) notre incapacité à mener à bien nos activités de développement de projets, d'expansion et de construction dans les délais et le budget prévus ; (vi) la solvabilité de nos contreparties aux contrats ; (vii) la quantité de fibres de bois à bas coût que nous sommes en mesure de produire et de traiter, qui pourrait être affectée négativement par, entre autres, des ruptures d'approvisionnement ou des difficultés opérationnelles ou financières chez nos fournisseurs ; (viii) les modifications des prix et de la disponibilité du gaz naturel, du charbon ou d'autres sources d'énergie ; (ix) l'évolution des conditions économiques du moment ; (x) des conditions imprévues aux niveaux du sol, de la teneur ou de l'eau ; (xi) des conditions environnementales défavorables ou dangereuses, notamment des précipitations ou températures extrêmes et des inondations ; (xii) les incendies, explosions ou autres accidents ; (xiii) les modifications des lois et réglementations nationales ou étrangères (ou leur interprétation) concernant les énergies renouvelables ou à faible émission de carbone, le secteur des produits forestiers, le secteur du transport international ou les générateurs électriques, de chaleur ou combinant chaleur et électricité ; (xiv) les modifications dans le traitement réglementaire de la biomasse sur les marchés clés et émergents ; (xv) notre incapacité à acquérir ou conserver les permis ou droits nécessaires pour nos opérations de production, de transport ou nos activités de terminal ; (xvi) les modifications du prix et de la disponibilité du transport ; (xvii) l'évolution des taux de change des devises étrangères ou des taux d'intérêt et l'échec de nos opérations de couverture du risque à réduire efficacement notre exposition aux risques y afférents ; (xviii) les risques liés à notre endettement ; (xix) notre incapacité à maintenir des systèmes de contrôle de la qualité efficaces dans nos usines de production de granulés de bois et terminaux maritimes en eau profonde, qui pourrait amener nos clients à refuser nos produits ; (xx) les modifications des spécifications de qualité pour nos produits qui sont requises par nos clients ; (xxi) les conflits de travail, la syndicalisation ou les actions collectives similaires ; (xxii) notre incapacité à recruter, former ou retenir du personnel qualifié pour gérer et exploiter nos actifs commerciaux et ceux nouvellement acquis ; (xxiii) la possibilité de cyberattaques et d'attaques de programmes malveillants ; (xxiv) notre incapacité à emprunter des fonds et à accéder aux marchés de capitaux ; et (xxv) les contagions virales ou maladies pandémiques comme la COVID-19.

Dans la mesure où un ou plusieurs des risques ou incertitudes énoncés dans le présent communiqué et dans toutes les déclarations orales faites à ce sujet devaient se concrétiser, ou si les hypothèses sous-jacentes devaient s'avérer incorrectes, les résultats et les plans réels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des informations supplémentaires relatives à ces facteurs et à d'autres susceptibles d'avoir un impact sur les attentes et les projections d'Enviva sont disponibles dans les documents déposés périodiquement par Enviva auprès de la SEC. Les documents déposés par Enviva auprès de la SEC sont accessibles au public sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

