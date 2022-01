MPEG LA propose une licence unique pour ATSC 3.0





MPEG LA, LLC a annoncé aujourd'hui la disponibilité de la Licence de portefeuille de brevets ATSC 3.0 (« Licence ATSC 3.0 » ou « Licence »), offrant un accès unique aux brevets essentiels à la norme de diffusion de nouvelle génération, développée par l'Advanced Television Systems Committee (ATSC). ATSC 3.0, déjà disponible en Corée du Sud et sur de nombreux marchés de télévision, américains, améliore l'expérience télévisuelle grâce à une qualité audio et vidéo supérieure, une efficacité de compression améliorée, une transmission robuste pour la réception sur les téléviseurs numériques fixes, les convertisseurs et les appareils mobiles, en plus d'une accessibilité, d'une personnalisation et d'une interactivité, améliorées, le tout complété par une capacité de service d'alerte d'urgence avancée.

« MPEG LA est fière de poursuivre son rôle de soutien au système de diffusion terrestre, de nouvelle génération, pour le secteur de la radiodiffusion, rôle qui a commencé avec nos licences pour la norme ATSC 1.0 et la norme de compression vidéo MPEG-2, utilisée dans ATSC 1.0 », a déclaré Larry Horn, président et chef de la direction de MPEG LA. « Afin de faciliter la mise en oeuvre d'ATSC 3.0, et compte tenu du potentiel qu'ATSC 3.0 apporte au marché, notre Licence ATSC 3.0 s'inscrira dans la tradition riche et fiable de MPEG LA consistant à répondre aux besoins du marché en matière d'efficacité transactionnelle et de prévisibilité, en offrant l'accès, sous une licence unique, aux droits de propriété intellectuelle nécessaires, détenus par de nombreuses organisations différentes. Nous sommes particulièrement fiers d'être rejoints dans cet effort par les principaux développeurs ATSC 3.0 du monde entier. »

Les propriétaires initiaux des brevets de la Licence ATSC 3.0 de MPEG LA sont CableTelevision Laboratories, Inc. ; Cerinet USA Inc. ; le Centre de recherches sur les communications Canada (CRC), qui fait partie d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada ; Dolby Laboratories Licensing Corporation ; Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V. ; Koninklijke KPN N.V. ; Koninklijke Philips N.V. ; NEC Corporation ; Nippon Hoso Kyokai ; ONE Media, LLC ; Panasonic Corporation ; Shanghai National Engineering Research Center of Digital Television Co., Ltd (NERC-DTV) ; et Sun Patent Trust.

La Licence de portefeuille de brevets ATSC 3.0 et un résumé des modalités de la Licence peuvent être obtenus ici.

L'objectif de MPEG LA est d'offrir à tous, aux mêmes conditions, et sous une licence unique, un accès mondial au plus grand nombre possible de brevets essentiels ATSC 3.0. MPEG LA invite toute partie estimant disposer de brevets essentiels à la norme ATSC 3.0 à les soumettre, afin que les experts en brevets de MPEG LA puissent en évaluer le caractère essentiel en vue de leur intégration à la Licence s'il est établi que cela est bien le cas. Les titulaires de brevets ATSC 3.0 intéressés peuvent demander ici une copie des conditions et procédures régissant la soumission de brevets.

MPEG LA, LLC

MPEG LA est le principal fournisseur mondial de licences centralisées pour les normes et autres plateformes technologiques. Dès les années 1990, la société a créé le pool de brevets moderne permettant de produire les normes les plus largement utilisées dans l'histoire de l'électronique grand public, et étendant l'accès à d'autres technologies révolutionnaires. MPEG LA gère des programmes d'octroi de licence pour diverses technologies couvrant plus de 25 000 brevets dans 94 pays, avec 270 propriétaires de brevets et quelque 7 300 titulaires de licences. En aidant les utilisateurs à mettre en oeuvre leurs choix technologiques, MPEG LA offre des solutions d'octroi de licences qui permettent d'accéder à la propriété intellectuelle essentielle, et à la liberté d'action, réduisant le risque de litiges et améliorant la prévisibilité lors de la planification des activités. Pour en savoir plus, consultez www.mpegla.com.

