Mavenir apporte l'innovation en matière de découpage réseau dynamique grâce au programme Catalyst Ecosoft eHealth du TM Forum

Mavenir, le fournisseur de logiciels de réseau, qui construit l'avenir des réseaux avec des logiciels natifs du cloud, s'exécutant sur n'importe quel cloud et transformant la façon dont le monde se connecte, a annoncé aujourd'hui la réussite du découpage réseau dynamique et de l'exécution dans le cadre du récent Programme « Ecosoft eHealth » Catalyst du TM Forum 2021, qui apporte des solutions innovantes aux défis importants du secteur.

Ce projet Catalyst permettra la prestation de services à des établissements médicaux à l'échelle internationale via des tranches 5G, et s'appuiera sur l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle (RV), et l'utilisation d'agents de conseil intelligents virtuels (Virtual Intelligent Counselling Agents, VICA) dans des cas d'utilisation tels que les chirurgies et les soins aux patients à distance. Pour réaliser ces interventions, les réseaux 5G offrant une faible latence et des performances élevées sont cruciaux dans les cabinets médicaux et les soins aux patients à distance.

Le projet Catalyst « Ecosoft eHealth » dont les capacités ont été démontrées en collaboration avec Orange, TIM, NTT et d'autres fournisseurs, est axé sur l'adoption du découpage réseau dynamique et sur des capacités avancées d'assurance de service dans le domaine de la médecine et des soins de santé. Le projet continuera d'améliorer les futurs cas d'utilisation avec une intégration et une intelligence avancées dans différentes couches du réseau.

Bejoy Pankajakshan, directeur de la technologie et de la stratégie, chez Mavenir, a déclaré : « Les projets Catalyst apportent une plateforme pour l'innovation via la collaboration entre membres du secteur. Cet engagement fournit un point de preuve des capacités 5G applicables dans le domaine de la santé. Non seulement les ressources réseau mondiales nécessaires pour la communication en temps réel, critique à distance sont sécurisées de manière dynamique, mais elles sont également surveillées en permanence pour assurer le respect des accords de niveau de service (Service Level Agreement, SLA), via des solutions conformes au TM Forum de Mavenir, permettant ainsi au fournisseur de services d'application d'ajuster ses canaux de livraison en cas de perturbations, tout en respectant ses SLA. »

George Glass, directeur de la technologie, du TM Forum, a confié pour sa part : « Ce projet adopte une approche basée sur l'intention pour les cas d'utilisation médicale à distance, afin de hiérarchiser et sécuriser le trafic essentiel. Les objectifs du projet incluent l'activation de l'automatisation opérationnelle et l'évolutivité dynamique des ressources réseau inter-opérateurs. Le projet Catalyst prend également en compte la commande de services, l'approvisionnement, l'assurance, la facturation et la qualité de l'expérience (Quality of Experience, QoE). »

Mavenir est membre du TM Forum, et Bejoy Pankajakshan siège également au conseil consultatif de l'Open Digital Framework. Mavenir, le seul fournisseur de logiciels de réseau, natifs du cloud, de bout en bout, à l'échelle du secteur, propose également une suite complète de solutions BSS et OSS, natives du cloud, qui sont cruciales pour atteindre les objectifs du projet avec toute l'intégration basée sur les API standard du TM Forum.

Lien vers le projet - https://myaccount.tmforum.org/networks/21-0-224/index.html

À propos de Mavenir :

Mavenir construit l'avenir des réseaux et se positionne à l'avant-garde de la technologie avancée, en se concentrant sur la vision d'un réseau automatisé unique basé sur les logiciels, et capable de fonctionner sur n'importe quel cloud. Prestataire unique, sur son secteur, à fournir des logiciels de réseau entièrement natifs du cloud, Mavenir s'attache à transformer la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, desservant plus de 50 % des abonnés à travers le monde. www.mavenir.com

À propos de TM Forum :

Le TM Forum est une association de plus de 850 entreprises membres, où figurent notamment les 10 principaux fournisseurs de réseaux et de communications au niveau mondial, et qui s'étend dans 180 pays. Nos membres puisent dans les expériences et les capacités collectives des uns et des autres, pour résoudre de manière collaborative des défis complexes à l'échelle du secteur, déployer de nouveaux services, et créer des percées technologiques permettant d'accélérer le changement.

Nous aidons les fournisseurs de services de communication (FSC) et leurs propres fournisseurs à se transformer numériquement et prospérer à l'ère du numérique. Nous offrons pour ce faire, un environnement collaboratif ouvert et un soutien pratique, qui permettent aux FSC et aux fournisseurs de transformer rapidement leurs opérations commerciales, leurs systèmes informatiques et leurs écosystèmes, de sorte à pouvoir tirer parti des opportunités que présente un monde numérique en évolution rapide. www.tmforum.org

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

