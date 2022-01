Collège Multihexa offre aux étudiants touchés par la fermeture des collèges de les accueillir sans frais supplémentaires





MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Avec les récentes fermetures de collèges au Québec et leurs impacts sur le parcours des étudiants, le Collège Multihexa réaffirme son engagement envers l'éducation de qualité dans le domaine des technologies de l'information et de l'informatique et ouvre ses portes aux étudiants touchés par ces événements.

Le Collège Multihexa de Saguenay, reconnu pour la qualité de ses études en TI et en informatique depuis plus de 25 ans au Québec, est prêt à accueillir les transferts d'étudiants internationaux sans frais supplémentaires. Les étudiants auront uniquement à présenter une preuve de paiement et un relevé de notes pour entreprendre le processus de transfert sans frais. Les crédits financiers seront pris en compte et les crédits de cours seront appliqués pour des programmes similaires.

Chaque année, le campus de Saguenay du Collège Multihexa accueille des étudiants de l'ensemble du Québec et d'à travers le monde, leur offrant un environnement d'apprentissage favorable où ils peuvent apprendre le français et acquérir des compétences professionnelles pour réussir dans le secteur des technologies. Le Collège a récemment étendu ses services en ligne en raison de la demande croissante provenant d'étudiants de la province dans la foulée de la pandémie et de la forte demande pour des travailleurs dans le secteur des TI au Québec.

« Le Collège Multihexa assurera la continuité de l'éducation pour ces étudiants récemment transférés pendant ces temps difficiles. L'ouverture de notre nouveau campus à Montréal nous permettra d'accueillir un plus grand nombre d'étudiants et d'aider plus particulièrement ceux en difficulté à ne pas accumuler de retard afin qu'ils puissent terminer leurs études à la suite de la fermeture des collèges », a déclaré Jacques Perron, président du Collège Multihexa.

Depuis plus de 25 ans, le Collège Multihexa est un partenaire de confiance qui offre une éducation de qualité dans la province du Québec. Il est un précurseur dans la formation de pointe en TI et a formé plus de 5 000 étudiants en TI à ce jour. Le Collège Multihexa a un taux élevé de diplômés sur le marché du travail grâce à ses stages et à son programme de placement de qualité.

