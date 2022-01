Avis aux médias - La ministre Ien annonce un soutien pour les organismes de promotion de l'égalité des genres dans les collectivités autochtones





OTTAWA, ON, le 20 janv. 2022 /CNW/ - L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, fera une annonce importante de financement à l'appui de projets partout au Canada visant à soutenir les femmes autochtones en améliorant leur participation à la vie économique, en renforçant leur leadership dans divers secteurs ainsi qu'en prévenant et en éliminant la violence fondée sur le sexe à l'échelle du Canada.

Date : Le 21 janvier 2022

Heure : 14 h 15 (HNE)

Lieu : L'annonce sera diffusée en direct sur Facebook Live sur la page Facebook de Femmes et Égalité des genres Canada : https://www.facebook.com/fegc.wage/

Note pour les médias :

Il n'y aura pas de point de presse durant cet évènement. Si vous voulez demander une entrevue ou si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le cabinet de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse :

Johise Namwira

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

873-353-0985

Johise.Namwira@cfc-swc.gc.ca

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 16:47 et diffusé par :