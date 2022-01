Diligent Boards s'intègre à Microsoft Teams pour promouvoir une collaboration stratégique et sécurisée lors des réunions des conseils d'administration





Diligent, le leader mondial de la gouvernance moderne qui fournit des solutions SaaS de gestion de gouvernance, de risque, de conformité et de questions ESG, annonce aujourd'hui l'intégration de Diligent Boards à Microsoft Teams. Les clients peuvent désormais utiliser le logiciel de gouvernance de conseil d'administration de Diligent tout en utilisant Teams, pour promouvoir une meilleure prise de décision en offrant aux organisations un mode sécurisé d'accès aux documents des réunions et aux informations de gouvernance essentielles.

« La pandémie a déclenché une révolution mondiale de nos modes de travail et de nombreuses organisations sont définitivement passées à des modes de travail virtuel ou hybride », a déclaré Ricardo Moreno, vice-président principal des partenariats internationaux chez Diligent. « Les conseils d'administration et les dirigeants ont besoin de solutions sécurisées pour améliorer la collaboration, les flux de travail et la communication lors des réunions virtuelles, qui rendent possible une meilleure prise de décision grâce à des informations et des données référencées. L'intégration de Diligent Boards à Microsoft Teams rend le logiciel de gouvernance de conseil d'administration de Diligent plus accessible que jamais et permet d'organiser des réunions plus efficaces, collaboratives et sécurisées. »

Grâce à l'intégration de Diligent Boards et de Teams, les clients peuvent :

Minimiser les risques de confidentialité grâce à un accès sécurisé à la protection privilégiée des documents, des informations de gouvernance et des réunions essentielles

Maintenir la bonne organisation des réunions en visualisant les ordres du jour dans une fenêtre Teams, en surveillant le temps de discussion restant et en identifiant les orateurs suivants

Gagner du temps de préparation des réunions et accroître l'efficacité de celles-ci en proposant un accès aisé à un registre ou à du matériel de référence

Collaborer facilement et en toute sécurité sur des sujets commerciaux critiques en annotant des documents, en créant des notes privées ou partagées et en votant par signature

Améliorer l'efficacité et la composition du conseil grâce à l'accès facile au Director Network de Diligent

Rester en phase avec le marché grâce au suivi de la réputation et des actualités ESG, aux analyses en temps réel et aux renseignements sur les marchés

« Dans le paysage économique de plus en plus complexe et rapide d'aujourd'hui, il est essentiel pour les dirigeants de se connecter de manière efficace et sécurisée et d'avoir accès aux informations dont ils sont besoin, quand ils en ont besoin », a affirmé Uriel Rootshtain, directeur Field and Partner, division Modern Work, chez Microsoft. « L'intégration de Diligent permettra à nos clients communs de participer aux réunions des conseils d'administration avec les outils nécessaires pour générer des informations stratégiques et mener des actions à fort impact. »

Accédez au logiciel de gouvernance haut de gamme de Diligent sur Microsoft Teams ici.

À propos de Diligent:

Diligent est le leader mondial de la gouvernance moderne qui fournit des solutions SaaS de gestion de gouvernance, de risque, de conformité et d'ESG. Au service de plus d'un million d'utilisateurs par l'intermédiaire de plus de 25 000 clients dans le monde entier, nous mettons des technologies et des informations à la disposition des leaders de la transformation et leur donnons la confiance qui leur permettra d'avoir une plus grande influence et de diriger avec détermination. Pour en savoir plus, rendez-vous sur diligent.com.

