AGF annonce les résultats de l'assemblée extraordinaire des porteurs de parts concernant le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. ? couv. $CAN AGFiQ

TORONTO, 20 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de l'assemblée extraordinaire des porteurs de parts, qui a été tenue le 20 janvier 2022, Placements AGF Inc (PAGFI) (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd'hui que les porteurs de parts ont approuvé les changements proposés pour l'objectif de placement du FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. ? couv. $CAN AGFiQ (symbole au téléscripteur : QBTL) (le « FNB »).



Comme nous l'avons annoncé précédemment, une fois que le nouvel objectif de placement sera en vigueur, le FNB passera d'une stratégie passive suivant un indice de référence, à une stratégie active régie par des règles précises. Le nouvel objectif du FNB vise à procurer une exposition constante à un bêta négatif sur le marché boursier des États-Unis, en investissant principalement dans des positions longues d'actions américaines à faible bêta, et dans des positions courtes d'actions américaines à bêta élevé, selon une structure neutre par rapport au dollar, et à l'intérieur de secteurs donnés. Aucun changement ne sera apporté à l'utilisation de l'effet de levier relativement à ce FNB.



Le nouvel objectif de placement devrait entrer en vigueur le 28 janvier 2022, ou autour de cette date. Les changements suivants seront effectués parallèlement au changement apporté à l'objectif de placement :

Les stratégies de placement seront mises à jour, afin de respecter le nouvel objectif de placement;

les facteurs de risque seront modifiés, afin de refléter le changement apporté à l'objectif de placement et aux stratégies de placement.

Aucun changement n'est prévu en ce qui concerne le nom, le symbole au téléscripteur, les frais, les gestionnaires de portefeuille ou l'indice de référence du FNB.

Des mises à jour reflétant les changements mentionnés ci-dessus seront incorporées dans le cadre du renouvellement du prospectus des FNB, qui devrait être déposé le 28 janvier 2022, ou autour de cette date.



Pour de plus amples renseignements sur les FNB AGF, visitez le site AGF.com .



Les renseignements contenus dans la présente n'ont pas pour but de fournir des conseils de nature juridique, comptable, fiscale ou financière, ni des conseils se rapportant à l'investissement ou à tout autre sujet et ne devraient pas être considérés comme étant de tels conseils. Des commissions de vente, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être reliés aux fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus ou les documents « Aperçu du FNB » pertinents avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement. Les parts de FNB s'achètent et se vendent au cours du marché à la bourse et les courtages réduisent leurs rendements.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF ») est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l'échelle mondiale. AGF apporte de la discipline en offrant l'excellence en matière de gestion de placements par l'entremise de ses volets axés sur des activités fondamentales et quantitatives de même que sur des actifs non traditionnels et des avoirs de particuliers bien nantis, afin de procurer une expérience exceptionnelle à la clientèle. La gamme de solutions d'investissement d'AGF s'étend à l'échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers jusqu'aux investisseurs particuliers et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d'entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.



AGF a des bureaux et des équipes de service de l'exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 43 milliards de dollars, AGF offre ses produits et services à plus de 700 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Placements AGF Inc. est une filiale d'AGF.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Amanda Marchment

Directrice attitrée,

Service des communications de l'entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

L'indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta (couvert en $ CAN) est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou des membres de son groupe (« SPDJI ») et fait l'objet d'une licence d'utilisation. Standard & Poor's® et S&P® sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), et Dow Jones® est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Le FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. ? couv. $CAN AGFiQ n'est pas parrainé, avalisé, vendu ou promu par SPDJI, Dow Jones, S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées respectives. Aucune des parties précitées ne fait de déclaration recommandant d'investir dans ledit produit ni ne peut être tenue responsable de toute erreur, omission ou interruption de l'indice Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Low Beta.

