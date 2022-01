Kayrros nomme Mark Taylor vice-président de la transition énergétique





Kayrros a annoncé ce jour la nomination de Mark Taylor au poste de vice-président de la transition énergétique.

Dans cette nouvelle fonction, Mark sera en charge de développer et d'exécuter la stratégie d'intégration du contenu, des données et des outils de Kayrros dans les flux de travail de professionnels de la finance et de l'industrie. Il sera basé à Londres.

Avant de rejoindre Kayrros, Mark Taylor était employé au sein de BloombergNEF, la division de recherche de Bloomberg axée sur l'énergie, les biens de consommations et le climat, où il était responsable produit et animait le podcast Switched On.

À l'annonce de cette nomination, Antoine Rostand, président de Kayrros, a déclaré : « les avancées technologiques de Kayrros en observation des actifs génèrent d'énormes volumes de données qui aident le monde à suivre la progression vers le net zéro, à réduire l'empreinte climatique, à optimiser les opérations industrielles et à gérer les risques climatiques et de transition. Mark apporte une expérience précieuse à notre entreprise et un ensemble de compétences unique qui nous aidera à générer des perspectives toujours plus fines pour les décisionnaires. »

Et Mark d'ajouter : « à mesure que la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone suit son cours, les professionnels de l'industrie ont besoin de nouvelles méthodes pour le suivi et l'analyse du système énergétique en transformation et des effets du changement climatique. Aucune entreprise n'est mieux positionnée que Kayrros pour leur fournir ces outils. Je suis impatient d'aider Kayrros à transformer ses innovations scientifiques en signaux concrets et à permettre à ses clients de s'orienter dans cette transition et de percer malgré ce terrain inconnu. »

Au début de sa carrière, Mark a travaillé comme spécialiste en énergie, également au sein de BloombergNEF, à un poste axé sur les énergies renouvelables et le piégeage du carbone. Il est diplômé de Princeton et de la Brigham Young University, où il a étudié la biologie moléculaire et la microbiologie.

À propos de Kayrros

Kayrros est la première plateforme mondiale d'observation des actifs s'appuyant sur la science fondamentale, la recherche et le développement, et la technologie de pointe. Exploitant l'imagerie satellitaire et les données non conventionnelles avec l'apprentissage machine, le traitement du langage naturel et les mathématiques avancées, Kayrros offre une surveillance et une mesure ciblées de l'activité énergétique et des ressources naturelles dans le monde entier. Grâce à l'accès à des données sur plus de 200 000 actifs industriels, les clients de Kayrros peuvent observer des actifs individuels ou multiples dans le cadre de flux de travail propriétaires ou multi-clients afin d'analyser les performances industrielles et environnementales pour obtenir les informations nécessaires à la prise de décisions opérationnelles et financières optimales. Pour plus d'informations, visitez le site www.kayrros.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 20 janvier 2022 à 15:55 et diffusé par :