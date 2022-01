Suspension de la négociation par l'OCRCVM - GDV

À la suite de l'assemblée extraordinaire des porteurs de parts, qui a été tenue le 20 janvier 2022, Placements AGF Inc (PAGFI) a annoncé aujourd'hui que les porteurs de parts ont approuvé les changements proposés pour l'objectif de placement du FNB...

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain prend acte de la décision de la Ligue majeure de baseball d'écarter le projet d'équipe partagée entre Montréal et Tampa Bay. « La décision de la Ligue majeure de baseball de rejeter le concept de...

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Société : Global Dividend Growth Split Corp. Symbole TSX : GDV Les titres : Oui Motif : Nouvelle en attente Heure de la suspension (HE) : 15 h 16 L'OCRCVM peut prendre la décision de suspendre...

Nous sommes heureux dès aujourd'hui d'annoncer que Trillium Flow Technologies (« Trillium ») et Termomeccanica Pompe S.p.A. (« Termomeccanica Pompe ») ont signé un accord conjoint qui réunira les marques Termomeccanica Pompe, Gabbioneta Pumps et...