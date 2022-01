AVIS DE NOMINATION - Mme Christine Duchesneau, nouvelle présidente-directrice générale de l'Institut national des mines





VAL-D'OR, QC, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Au nom du conseil d'administration de l'Institut national des mines, le président, M. Guy Belleau, est fier d'accueillir à compter du 31 janvier 2022, la nouvelle présidente-directrice générale et membre du conseil d'administration de l'Institut national des mines, Mme Christine Duchesneau. Elle devient ainsi la première femme de l'histoire de l'Institut national des mines à occuper officiellement le plus haut poste de l'organisation.

Détentrice d'une maîtrise en gestion des organisations et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique, Mme Duchesneau a occupé ces dernières années les fonctions de directrice des bureaux de Services Québec de Val-d'Or et de Senneterre au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et ce, depuis maintenant 12 ans. Durant sa carrière, elle a contribué à de nombreuses initiatives visant le développement et le rehaussement des compétences et la mise en place de projets de formation avec divers partenaires du milieu de l'éducation.

Sa vaste expérience au sein du gouvernement du Québec ajoutée à sa fine connaissance du marché du travail dans une région ressource comme l'Abitibi-Témiscamingue lui permettra de ficeler les projets de recherche de l'Institut national des mines afin de répondre aux besoins des entreprises minières. Au cours de sa carrière, elle a eu l'opportunité de travailler de concert avec l'industrie afin de mieux connaître leurs besoins de main-d'oeuvre et d'y associer la formation adéquate. De plus, son intérêt pour la recherche et la formation l'a menée à s'impliquer au sein du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à titre de vice-présidente pendant 7 années où elle a pu approfondir ses connaissances du milieu universitaire au Québec.

À l'aube d'une nouvelle planification stratégique, la présidente-directrice générale est enthousiaste à l'idée de ce nouveau rôle. « Relever ce défi est un honneur pour moi. L'Institut national des mines jouit d'une notoriété enviable grâce au caractère novateur de ses recherches et de son équipe dévouée. De plus, je serai entourée par un conseil d'administration rigoureux rassemblant des membres d'une grande qualité jumelant à la fois le secteur de l'éducation, le secteur minier et quatre ministères. Je veux m'assurer dès les premiers moments de mon mandat que la formation minière et nos recherches puissent avoir de plus en plus d'écho au Québec et ailleurs dans le monde », a souligné la nouvelle présidente-directrice générale, Mme Duchesneau.

Bienveillante, humaine, dotée d'un grand sens de l'état et axée sur les résultats, Mme Duchesneau désire mettre à contribution ses expériences acquises au sein du gouvernement du Québec afin de continuer à faire rayonner la formation minière au Québec, au Canada et à l'international. Elle remercie d'ailleurs, Mme Sarah Tremblay, secrétaire générale, qui a assuré le poste de PDG par intérim avec brio depuis juillet dernier.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

