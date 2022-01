Trillium Flow Technologiestm va acquérir Termomeccanica Pompe





STAMFORD, Connecticut et HOUSTON et LONDRES et MILAN et LA SPEZIA, Italie, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Nous sommes heureux dès aujourd'hui d'annoncer que Trillium Flow Technologies (« Trillium ») et Termomeccanica Pompe S.p.A. (« Termomeccanica Pompe ») ont signé un accord conjoint qui réunira les marques Termomeccanica Pompe, Gabbioneta Pumps et Begemann sous l'égide de Trillium en Italie. En raison des approbations réglementaires habituelles, la transaction devrait être conclue dans environ trois à quatre mois. Après la transaction, Termomeccanica concentrera ses activités sur le développement des secteurs de l'écologie et de la compression de gaz, où opèrent ses filiales TME et TMIC.

Fondée il y a plus de cent ans, Termomeccanica Pompe est une entreprise leader dans la fabrication de pompes qui fournit des pompes innovantes et des solutions de service global pour les marchés de l'énergie, du dessalement, de l'acheminement de l'eau, du pétrole et du gaz. En outre, Termomeccanica Pompe dispose de solides capacités de service après-vente qui offrent aux utilisateurs finaux une assistance fiable, efficace, réactive et complète en matière d'équipements rotatifs.

Trillium Flow Technologies, une société du portefeuille de First Reserve, se concentre sur sa mission d'aider passionnément ses clients en leur fournissant des produits et services de haute performance pour les aider à répondre aux besoins critiques du monde actuel, toujours plus exigeant. Les produits et services de Termomeccanica Pompe, associés à nos offres de pompes Gabbioneta, Floway, WEMCO1, WSP et Roto-Jet, placent Trillium dans une position unique pour fournir à ses clients une gamme élargie de produits de pompage complémentaires, une assistance technique correspondante et des services après-vente.

Paolo Macchi, directeur général de Gabbioneta Pumps, a déclaré : « Cette acquisition permettra de créer un fabricant italien de pompes techniques beaucoup plus grand en combinant deux marques fortes disposant d'un portefeuille de produits, d'une base installée et de capacités de service très complémentaires. L'entité commune sera idéalement positionnée pour servir nos clients locaux et internationaux de manière plus complète et plus efficace. »

Edoardo Garibotti, directeur général de Termomeccanica Pompe, a déclaré : « Je soutiens sans réserve ce projet qui réunit certaines des meilleures compétences du secteur. »

Et David Paradis, PDG de Trillium Flow Technologies d'ajouter : « Termomeccanica Pompe et Gabbioneta possèdent un personnel incroyablement talentueux, des offres hautement techniques, mais différentes, et des capacités de fabrication et d'essai étendues. La fusion de ces entreprises créera une valeur significative pour nos clients et autres parties prenantes. En outre, la fusion de ces deux entreprises cadre parfaitement avec notre stratégie de fusion et d'acquisition et témoigne de nos efforts continus et de notre engagement à constituer une entreprise leader dans le domaine des technologies d'écoulement, qui offre des produits hautement techniques et propose une assistance et des solutions après-vente complètes. »

Trillium Flow Technologies est un concepteur, fabricant et fournisseur de services après-vente de vannes et de pompes utilisées dans les infrastructures essentielles, dans le secteur de l'énergie et dans des applications industrielles plus larges. Son portefeuille de marques bien établi sert des clients dans les secteurs de l'eau et des eaux usées, de la production d'électricité mondiale, du pétrole et du gaz, de l'exploitation minière et des processus généraux. Pour en savoir plus, consultez : www.trilliumflow.com

First Reserve est une société d'investissement privée de premier plan au niveau mondial qui se concentre exclusivement sur l'énergie, y compris les marchés industriels connexes. Forte de plus de 35 ans de connaissance du secteur, d'expertise en matière d'investissement et d'excellence opérationnelle, l'entreprise a cultivé un réseau durable de relations mondiales qui lui a permis de lever 32 milliards de dollars de capitaux. Les sociétés de son portefeuille ont opéré sur six continents, couvrant le spectre énergétique depuis le pétrole et le gaz en amont jusqu'au milieu et à l'aval, en passant par les ressources, les équipements et les services, ainsi que les infrastructures associées. Pour en savoir plus, consultez : www.firstreserve.com

