La ministre Bibeau annonce le nom des demi-finalistes des volets Technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire

OTTAWA, ON, le 20 janv. 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui le nom des 18 demi-finalistes qui ont été sélectionnés dans le cadre des volets Technologies novatrices pour trouver de nouvelles solutions au gaspillage alimentaire. La ministre Bibeau a rencontré virtuellement les demi-finalistes afin d'en apprendre plus sur les solutions innovantes qu'ils proposent pour réduire le gaspillage alimentaire.

Chaque année, plus de la moitié de l'offre alimentaire est gaspillée au Canada. Or, il serait possible d'éviter le gaspillage de près de 50 milliards de dollars en aliments.

Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire, qui a été lancé en novembre 2020, vise à trouver des solutions de haut calibre au gaspillage alimentaire au Canada. Les volets Technologies novatrices mettent l'accent sur des solutions technologiques au gaspillage alimentaire qui permettent de prolonger la durée de vie des aliments périssables, de transformer les déchets alimentaires et d'accélérer l'adoption de telles technologies sur le marché canadien.

Grâce à l'investissement du gouvernement du Canada dans cette initiative relevant de la Politique alimentaire pour le Canada, la deuxième ronde du Défi a attiré les candidatures de 238 innovateurs de partout au Canada et dans le monde. Les 18 demi-finalistes retenus couvrent un vaste éventail de domaines, notamment la chimie verte pour la création d'additifs naturels, d'enrobages comestibles ou de bioplastiques.

Chaque demi-finaliste recevra 100 000 $ pour passer à l'étape du Défi qui consiste à élaborer un prototype. Au cours des huit prochains mois, les demi-finalistes s'emploieront à construire ou à achever un prototype réel de leur technologie et à rendre compte de l'efficacité de leur solution. Au total, six finalistes seront sélectionnés dans le cadre des volets Technologies novatrices; ils recevront chacun 450 000 dollars supplémentaires, puis se disputeront deux grands prix d'une valeur d'un million de dollars chacun.

Pour connaître les demi-finalistes des volets Technologies novatrices, consultez le document d'information connexe ou rendez-vous sur le site Web du Défi de réduction du gaspillage alimentaire .

«?Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire réunit des innovateurs de partout au pays qui ont de nouvelles idées et perspectives pour créer un système alimentaire plus durable au Canada. Chacune des propositions que nous avons reçues avait un potentiel énorme pour s'attaquer concrètement au problème du gaspillage alimentaire. Je tiens à féliciter l'ensemble des demi-finalistes et à leur souhaiter la meilleure des chances pour la prochaine étape du Défi.?»

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

On estime que plus de la moitié de l'offre alimentaire est gaspillée au Canada chaque année, et que l'on pourrait éviter de gaspiller plus de 50 milliards de dollars en aliments. En encourageant l'adoption d'un plus grand nombre de solutions au gaspillage alimentaire dans la société canadienne, nous pouvons accroître la disponibilité des aliments, faire économiser les consommateurs et les entreprises et renforcer nos systèmes alimentaires tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre.

Un comité d'examen externe composé d'experts issus de milieux variés était chargé de l'importante tâche d'examiner les solutions et de recommander des gagnants à chaque étape du Défi.

Les 24 demi-finalistes des volets Modèles d'affaires du Défi de réduction du gaspillage alimentaire ont été sélectionnés en mai 2021. Chaque demi-finaliste de la première cohorte du Défi a reçu 100 000 $ avant de passer à l'étape du Défi portant sur la mise à l'essai sur le marché. La présente cohorte est la deuxième et dernière cohorte du Défi de réduction du gaspillage alimentaire, une initiative de 20 millions de dollars proposée dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada .

. Le Défi de réduction du gaspillage alimentaire fait partie de la toute première Politique alimentaire pour le Canada , qui sert de feuille de route à l'appui d'un système alimentaire canadien plus sain et plus durable. La Politique a pour vision de garantir que toutes les personnes puissent avoir accès aux aliments sains dont ils ont besoin en toute dignité.

Demi-finalistes des Volets Technologies novatrices du Défi de réduction du gaspillage alimentaire

Doté d'un financement de 20 millions de dollars, le Défi de réduction du gaspillage alimentaire a été lancé en novembre 2020 dans le but d'accélérer et de faire avancer la mise en oeuvre de solutions diversifiées et de haut calibre pour réduire le gaspillage alimentaire au Canada. Les volets Technologies novatrices mettent l'accent sur des solutions technologiques au gaspillage alimentaire qui visent à prolonger la durée de vie des aliments périssables, à transformer les déchets alimentaires et à accélérer l'adoption de telles technologies sur le marché canadien.

Voici les 18 demi-finalistes qui ont été sélectionnés dans le cadre des volets Technologies novatrices.

Demi-finaliste Ville Description de la solution ALT TEX Brampton, Ontario Grâce à une nouvelle technologie de fermentation des biomatériaux, ALT TEX transforme des déchets alimentaires en des matières textiles carboneutres et biodégradables destinées à remplacer le polyester. Aruna Revolution Health Vancouver, Colombie-Britannique Dans le cadre d'un modèle bioéconomique circulaire, Aruna fabrique des serviettes hygiéniques et des tampons écologiques et compostables à base de déchets agricoles transformés (fibres de fruits et de légumes). Biopolynet Fredericton, Nouveau-Brunswick La technologie novatrice BioNanoCoil mise au point dans le cadre de ce projet sert à produire des appâts à crabe et à homard à l'aide de déchets issus de la transformation du poisson. Carbon Lock Technologies Winnipeg, Manitoba Solution convertissant des déchets alimentaires en une forme de biocharbon stable qui permet de séquestrer le dioxyde de carbone atmosphérique, d'éviter de futures émissions de méthane dans les sites d'enfouissement et de favoriser une agriculture durable. Chinova Bioworks Fredericton, Nouveau-Brunswick Grâce au pouvoir des champignons, la solution à l'étiquette épurée de Chinova améliore la qualité, la fraîcheur et la durée de conservation des aliments et des boissons, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire de la ferme à la table. Clean Works St. Catharines, Ontario Au moyen d'une combinaison de peroxyde d'hydrogène, d'ozone et de rayons UV, la solution de Clean Works permettra de limiter la croissance de moisissures et de microorganismes sur les fruits et les légumes - les produits de serre, les cultures de plein champ et les vignes - avant la récolte. Climacteric Control Solutions Edmonton, Alberta Climacteric Control a mis au point une gamme novatrice de catalyseurs capables de sélectionner l'éthylène pour en retirer continuellement les quantités à l'état de trace dans l'air humide réfrigéré. CLIMICALS Montréal, Québec Valorisation locale et circulaire de sucres contenus dans des déchets alimentaires en les convertissant en molécules clés de la chimie verte, notamment pour produire différents plastiques biosourcés. Dispersa Laval, Québec Grâce à un procédé de fabrication valorisant les déchets, la solution de Dispersa exploite le pouvoir des microbes pour créer des biosurfactants naturels et abordables dérivés de rebuts agroalimentaires. Genecis Bioindustries Scarborough, Ontario L'équipe d'ingénierie de Genecis utilise des bactéries spécialisées pour transformer des déchets alimentaires en bioplastiques compostables. Université Laval Québec, Québec Invention révolutionnaire conjuguant des ingrédients naturels et nutritifs ainsi que des technologies vertes pour transformer les sous-produits de l'industrie laitière en des produits alimentaires innovants à forte valeur ajoutée. Société de développement de Membertou Membertou, Nouvelle-Écosse Projet proposant de renforcer les capacités de l'industrie du phoque gris de la Nouvelle-Écosse en élargissant un projet pilote de chasse au phoque et en étudiant les possibilités pour tirer pleinement profit de la biomasse récoltée, des installations de transformation et des débouchés commerciaux. Peak Harvest Agritech Toronto, Ontario FreshXtend est une formulation liquide brevetée que les producteurs et les productrices agricoles peuvent épandre sur leurs cultures pour ralentir naturellement le mûrissement des fruits et des légumes. Terra Bioplastics Elmira, Ontario Protina est une protéine du grain dérivée de la drêche de brasserie qui est susceptible d'apporter une contribution immense à l'alimentation humaine. Université de Calgary Calgary, Alberta La technologie émanant de ce projet convertit des déchets alimentaires en des matières écoénergétiques de pointe capables d'emmagasiner la chaleur s'échappant des maisons ou des bâtiments et de la libérer au moment opportun, générant ainsi des économies de chauffage et de climatisation. Université de Lethbridge Lethbridge, Alberta Projet évaluant l'utilité d'inoculants pour ensilage offerts sur le marché pour ensiler des déchets alimentaires issus de la vente au détail ainsi que des sous-produits de la transformation alimentaire et en prolonger la durée de conservation afin de les utiliser dans des aliments pour animaux. WaterPuris Cambridge, Ontario Solution consistant en un système d'aération efficace produisant des bulles de gaz nanométriques qui restent stables et aident à prévenir le gaspillage d'aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Winecrush Technology Summerland, Colombie-Britannique Winecrush travaille à mettre au point un procédé biomécanique en instance de brevet qui permet de valoriser les rebuts de la vinification et d'autres filières agricoles secondaires afin de les recycler en des ingrédients alimentaires sains à rendement élevé.

