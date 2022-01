Vans présente le nouveau Parc de rails Dillon Ojo au Parc olympique de Montréal





MONTRÉAL, le 20 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Vans est fier de s'allier avec la Fondation Dillon Ojo Ligne de vie et le Parc olympique de Montréal pour permettre aux planchistes de pratiquer leur sport gratuitement en plein coeur de la métropole grâce à la création du Parc de rails Dillon Ojo, situé au Parc olympique, aux abords du sentier Morgan, au pied de la Tour.

Maintenant ouvert, le Parc de rails Dillon Ojo permet aux planchistes de la métropole d'avoir accès gratuitement et facilement à un endroit pour exploiter leur créativité sur des installations de qualité. Il est composé de huit obstacles, dont des rails de niveaux de difficulté variés et un saut medium, afin que les gens de tous les niveaux et tous les âges puissent en profiter.

Situé aux abords de la station de métro Viau, à quelques pas du planchodrome Vans, ce nouveau terrain de jeu pour la communauté et les amateurs de freestyle est ouvert tous les jours, entre 9 h et 17 h, jusqu'à la fin du mois de mars ou jusqu'à ce que la météo le permette. L'accès est gratuit en tout temps pour tous les visiteurs.

L'idée de créer un parc de rails en milieu urbain est venue de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie. La famille de Dillon Ojo a créé la fondation afin d'honorer les mémoires de leur fils Dillon-Charles Ojo, snowboarder reconnu et artiste, qui a perdu la vie dans un tragique accident en 2018, à l'âge de 22 ans. La Fondation souhaite augmenter l'accessibilité aux sports, particulièrement la planche à neige et la planche à roulettes, les deux disciplines favorites de Dillon.

« Nous souhaitons que tout le monde puisse découvrir et pratiquer ce sport magnifique que notre fils aimait tant. Nous savons qu'il aurait souhaité transmettre sa passion au plus grand nombre de gens possible, alors nous nous sommes donné cette mission en son honneur. Montréal est la ville de naissance de Dillon et il aurait adoré avoir un parc comme celui-là pour s'entraîner, sans devoir prévoir un transport pour une station de ski. C'était un bon vivant qui profitait pleinement de la vie. Il aimait rire, apprendre, s'amuser, partager des moments spéciaux avec ses proches et aider les autres. Le parc de rails sera un endroit où ces valeurs seront partagées et où les jeunes pourront se créer des souvenirs. » - Elaine Charles, mère de Dillon, co-fondatrice de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie.

Depuis plusieurs années, Vans travaille avec la Fondation sur de multiples initiatives afin d'honorer l'héritage de Dillon, qui était un athlète de leur équipe.

« Nous sommes ravis de pouvoir participer de nouveau à la mission de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie avec cette nouvelle initiative. C'est aussi important pour nous de rendre accessible la pratique du snowboard et de permettre aux Montréalais de s'immerger dans cette culture. Nous espérons que le projet perdurera à travers les années. » -- Alex Auchu, directeur du marketing chez Vans Canada.

« Le Parc olympique est fier d'offrir ces installations sportives gratuitement à la communauté, à l'endroit même où se rassemblait la jeunesse montréalaise il y a près de cent ans, sur la côte Morgan, pour pratiquer des sports de glisse. Ce parc de rails vient s'ajouter à notre offre grandissante d'installations sportives accessibles à tous pour la pratique de l'activité physique. Un siècle plus tard, nous continuons d'accompagner les Montréalais dans la pratique de l'activité physique en nous révélant une fois de plus comme un grand parc urbain actif, utile et incontournable de la métropole. » - Michel Labrecque, président-directeur général du Parc olympique.

Ce parc de rails est une production de l'agence québécoise Dizzle Entertainment en collaboration avec Today's Park pour le design, la conception et l'entretien. Sa production a nécessité la fabrication de plus de 5 000 mètres cubes de neige. L'entretien manuel des installations aura lieu tous les jeudis et l'entretien mécanique toutes les deux semaines pour s'assurer de la qualité des modules. Il n'y a aucun remonte-pente et le port du casque est obligatoire.

Pour plus d'informations, rendez-vous au https://parcolympique.qc.ca/activite/2022/01/parc-de-rails-dillon-ojo-snow-park/

À propos de Vans

Vans®, propriété de la société VF (NYSE : VFC), est la marque originale de chaussures, de vêtements et d'accessoires de sport. Les collections authentiques Vans sont vendues dans 97 pays par l'entremise d'un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans possède et exploite également plus de 2000 magasins de détail partout dans le monde. La marque Vans fait la promotion d'un style de vie sportif, de la culture émergente et de l'expression créative par l'entremise de son soutien à différents athlètes, musiciens et artistes, et par la tenue d'événements progressistes et de plateformes uniques comme le Vans Checkerboard Day, Vans Park Series, Vans Triple Crown of Surfing®, Vans Custom Culture, et le House of Vans, carrefour culturel et de concerts internationaux de la marque.

Vans, "Off the Wall" depuis 1966

www.vans.ca

instagram.com/vanscanada

facebook.com/vanscanada

youtube.com/vans

À propos de la Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie

La Fondation Dillon Ojo Ligne de Vie a été créée par Elaine Charles et Francis Ojo pour honorer la mémoire de leur fils, le planchiste et artiste Dillon Charles-Ojo, qui a perdu la vie dans un tragique accident en 2018, à l'âge de 22 ans. Elle travaille à aider les jeunes à avoir accès aux sports, à l'art et à d'autres activités. Son objectif est de permettre aux jeunes moins privilégiés d'avoir accès à des programmes sportifs, des camps d'été et de participer à des activités qui les passionnent. La fondation souhaite partager les impacts positifs qu'ont eus la pratique du snowboard et du skateboard dans la vie de Dillon et changer la vie du plus de jeunes que possible.

À propos du Parc olympique

Créé le 1er novembre 2020, le Parc olympique (Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique), remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). Il a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique et d'entraînement sportif au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent-vingt millions de visiteurs depuis son inauguration. Quarante-cinq ans après sa construction, ce grand parc de l'est de la métropole possède une valeur patrimoniale incontestable, notamment sur les plans historique, emblématique, architectural et urbain.

À propos de Dizzle Entertainment

Fondé en 2005 dans le Grand Montréal, Dizzle Entertainment est une agence anime?e de passion et de cre?ativite? avec une expertise dans les sports d'action. Concepteur et producteur d'événements majeurs, elle propose aussi des strate?gies et des exe?cutions personnalise?es pour différentes campagnes de marques, produits ou services. Dizzle Entertainment compte a? son actif de nombreuses re?alisations majeures dont la tourne?e nord ame?ricaine Vans Hi-Standard, Oakley Week a? Whistler, House of Vans (Toronto, Montre?al, Vancouver), Vans Park Series (Vancouver, Montre?al), The North Face Winter Kickoff a? Whistler ainsi que les 14 e?ditions du Shakedown.

