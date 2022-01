DE LA GESTION DE LA PAUVRETÉ À LA PROSPÉRITÉ : LES PEUPLES AUTOCHTONES SONT PRÊTS





OTTAWA, ON, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Tout au long de l'histoire, les peuples autochtones ont été exclus de la participation au tissu socio-économique du Canada et pour cette raison, nous avons géré la pauvreté et non la prospérité. Les communautés autochtones ont des professionnels compétents qui leur ouvrent la voie de l'avenir, et nos peuples gèrent les affaires de leur communauté en travaillant à l'élaboration d'un programme communautaire économique et social solide. Les peuples autochtones sont prêts pour cet avenir et AFOA Canada est là pour les aider à le réaliser.

Depuis 1999, AFOA Canada fait progresser les compétences financières et de gestion des Autochtones grâce à des certifications adaptées aux besoins des communautés autochtones. Depuis près de vingt-cinq ans, AFOA Canada a accrédité plus de 1 000 professionnels autochtones qui réalisent leurs rêves et aident leurs communautés... Nous sommes prêts, joignez-vous à nous.

« C'est une période passionnante pour faire partie d'une transformation autochtone vers un avenir plus prospère », déclare Terry Goodtrack, président-directeur général d'AFOA Canada. « Et nous sommes maintenant à un moment où les professionnels autochtones ont la formation et les outils pour dire que nous sommes prêts à relever ce défi. Nos peuples et nos communautés ont dirigé et sont prêts à diriger et à gérer leurs propres terres, ressources, santé et gouvernance. »

AFOA Canada est le centre d'excellence et d'innovation en matière de gestion, de finances et de gouvernance chez les Autochtones. Il s'agit de la seule organisation au Canada qui se concentre sur le développement des capacités et les besoins quotidiens des professionnels autochtones qui travaillent dans tous les domaines de la gestion, des finances, de l'administration des communautés, du leadership et de la gestion des programmes.

