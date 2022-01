Reconstruction Agency : Invitation à la visite virtuelle « TSUNAGARU TOHOKU Iwate & Miyagi, and Fukushima »





Le 11 mars marquait le 10e anniversaire du Tremblement de terre du Grand Est du Japon. L'Reconstruction Agency organisera deux visites virtuelles : une visite des préfectures d'Iwate et de Miyagi, ainsi qu'une visite de la préfecture de Fukushima, pour faire mieux comprendre l'état actuel de la reconstruction dans ces trois préfectures sinistrées.

Le thème principal de la visite d'Iwate et Miyagi est la réparation des dégâts causés par le tsunami sur l'industrie de la pêche, tandis que celui de la visite de Fukushima est axé sur la réparation des dégâts provoqués par la catastrophe de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi de la Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. Les participants auront également l'opportunité d'interagir avec les habitants des zones affectées par la catastrophe, et de recevoir des échantillons de nourriture et de boissons.

Nous sommes impatients de vous voir vous joindre à nous.

*Nippon Travel Agency Co. participe et sert de secrétariat du « Projet de diffusion des informations pour l'exercice fiscal 2021, pour la reconstruction des zones sinistrées par le Tremblement de terre du Grand Est du Japon », mené par l'Reconstruction Agency, en tant qu'entreprise de confiance.

Date et heure

(1) Visite d'Iwate et Miyagi « TSUNAGARU TOHOKU Iwate & Miyagi » :

(mardi) 15 février de 10 h à 11 h 30



(2) Visite de Fukushima « TSUNAGARU TOHOKU Fukushima » :

(mardi) 15 février de 14 h à 15 h 30

*Les heures de début et de fin sont susceptibles de changer.

*N'hésitez pas à participer à une visite unique ou aux deux.

Invités

Représentants officiels des Ambassades et des médias étrangers au Japon

*50 lots d'échantillons d'aliments et de boissons maximums seront offerts aux participants qui s'inscriront pour chaque visite. Veuillez noter que si les participants aux visites sont nombreux, il est possible qu'un seul lot soit envoyé à chaque Ambassade et représentant des médias.

Frais de participation

Gratuit

Méthode de participation

Format webinaire sur Zoom

*L'URL sera envoyée aux participants vers le (mardi) 8 février.

Période d'inscription

Du (lundi) 27 décembre au (vendredi) 28 janvier

*L'inscription a été prolongée jusqu'au (vendredi) 28 janvier

Site Web de l'inscription

Veuillez vous inscrire en suivant l'URL ci-après.

https://va.apollon.nta.co.jp/TSUNAGARU_TOHOKU/

