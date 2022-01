Mise à jour de Services aux Autochtones Canada concernant la COVID-19 - Semaine du 20 janvier 2022





OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 20 janv. 2022 /CNW/ - En réponse aux risques et aux incertitudes importants causés par la propagation du variant Omicron au Canada, Services aux Autochtones Canada (SAC) continue d'appuyer les communautés autochtones dans leur réponse à la COVID-19.

Vaccination

La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces de prévenir les infections graves causées par la COVID-19. Les bureaux régionaux de SAC et les communautés autochtones de partout au pays travaillent ensemble à promouvoir et à administrer les vaccins contre la COVID-19 aux personnes autochtones.

En date du 19 janvier 2022, plus de 85 % des personnes âgées de 12 ans et plus dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des territoires avaient reçu une deuxième dose d'un vaccin approuvé contre la COVID-19. Avec l'approbation récente des vaccins pédiatriques, plus de 40 % des personnes âgées de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose.

Le Ministère exhorte tout le monde à se faire vacciner le plus tôt possible. Si des membres des Premières Nations et des Inuits doivent quitter leur communauté pour se rendre à leur rendez-vous de vaccination, les frais de déplacement seront couverts par les services de santé non assurés.

Cas de COVID-19

En date du 19 janvier 2022, les communautés des Premières Nations ont fourni les données suivantes :

66 076 cas de COVID-19 confirmés, dont 4 890 sont le variant Omicron

5 097 cas actifs

2 544 hospitalisations

59 389 guérisons

588 décès

Il y a une diminution de 1,2 % de cas actifs par rapport à la semaine dernière.

Financement supplémentaire de la santé publique pour la COVID-19

Alors que le nombre de cas de COVID-19 augmente en raison de la flambée du variant Omicron, les chefs des Premières Nations ont indiqué au Ministère que leurs communautés ont besoin d'un accès plus facile au financement pour appuyer les activités d'intervention communautaires pour contrer la pandémie. En réponse, la ministre Patty Hajdu a annoncé aujourd'hui que Services aux Autochtones Canada distribue un montant total de 125 millions de dollars aux Premières Nations de tout le pays pour appuyer leurs efforts en matière de santé publique.

Soutiens communautaires

Vous trouverez ci-dessous des mises à jour récentes décrivant quelques exemples des efforts déployés par SAC pour soutenir les communautés autochtones.

Première Nation d'Attawapiskat (Ontario)

La province de l'Ontario a présenté une demande officielle d'aide fédérale au nom de la Première Nation d'Attawapiskat, qui est actuellement en état d'urgence. Cette demande a été reçue et approuvée par Sécurité publique Canada le 14 janvier 2022. La Force opérationnelle interarmées (Centre) des Forces armées canadiennes contribue à la réponse de la communauté contre la COVID-19 en mobilisant les Rangers canadiens dans la communautés pour les aider à livrer de la nourriture et de l'eau, à abattre du bois et à fournir des services de transport.

SAC travaille activement avec des partenaires, y compris les dirigeants communautaires, le Conseil Mushkegowuk, le Conseil tribal de Matawa, la Weeneebayko Area Health Authority, l'Alliance des organisations non gouvernementales, la Croix-Rouge canadienne, la province de l'Ontario, et le service de police de Nishnawbe Aski pour veiller à ce qu'Attawapiskat reçoive tout le soutien nécessaire pour gérer les cas actuels de COVID-19 et réduire les risques de propagation. Cela comprend l'évaluation des besoins de la communauté et la facilitation du soutien pour aider à gérer l'éclosion actuelle.

Première Nation de Bearskin Lake (Ontario)

SAC continue de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de la Première Nation de Bearskin Lake, le Conseil tribal des Premières Nations de Windigo, la Sioux Lookout First Nations Health Authority, la province de l'Ontario, le bureau de santé publique local et divers ministères fédéraux pour veiller à ce que la communauté reçoive le soutien dont elle a besoin.

Grâce au leadership communautaire et au soutien coordonné des partenaires, le nombre de cas diminue et la situation évolue dans la bonne direction.

Première Nation de Kashechewan (Ontario)

SAC félicite le chef de la Première Nation de Kashechewan, Gaius Wesley, d'avoir agi rapidement après la détection de deux cas de COVID-19 dans la communauté. Grâce au leadership du chef Wesley et aux mesures rapides des membres de la communauté, Kashechewan n'est plus en situation d'éclosion.

Première Nation de Cross Lake (Manitoba)

Le nombre de cas de COVID-19 dans la Première Nation de Cross Lake augmente en raison des éclosions présumées des variants Delta et Omicron. SAC travaille directement avec tous les partenaires et la communauté pour offrir du soutien. Un nouveau financement de 4,38 millions de dollars a été approuvé pour des installations d'isolement temporaire. Ce financement permettra à l'équipe d'intervention en cas de pandémie de Cross Lake d'inclure l'achat, la livraison, l'installation et l'ameublement de 16 structures prêtes à être déménagées. Cette mesure ajoutera 64 lits d'isolement à la solution de rechange pour l'isolement de leur plan de lutte contre la pandémie. Bien qu'il s'agisse d'une infrastructure temporaire qui aide la communauté à répondre à la COVID-19, Services aux Autochtones Canada reconnaît que les besoins en logements des Premières Nations dans les réserves demeurent importants et de longue date.

Soutiens communautaires en Alberta

Le nombre de cas actifs de COVID-19 chez les Premières Nations en Alberta continue d'augmenter. En date du 18 janvier, il y avait 1 219 cas dans 38 communautés. Bien que le nombre de cas augmente, le nombre d'hospitalisations demeure faible en ce moment.

Le personnel de la Croix-Rouge canadienne aide SAC et le personnel de santé des Premières Nations de la région de l'Alberta pour la vaccination contre la COVID-19 et le dépistage.

Les Premières Nations de l'Alberta continuent d'avoir accès à des tests moléculaires rapides aux points de soins communautaires. À l'heure actuelle, il y a 55 unités de dépistage rapide dans les communautés de l'Alberta pour traiter les tests.

Mesures de soutien actuellement offertes aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis

À l'échelle du pays, les bureaux régionaux de SAC et les médecins hygiénistes régionaux demeurent disponibles pour aider les communautés et les organisations des Premières Nations, inuites et métisses qui ont besoin d'une aide immédiate en cas d'éclosion, ou de soutien comme une infrastructure temporaire, des tests de dépistage rapide ou de l'équipement de protection personnel.

Les communautés et les organisations autochtones peuvent également continuer de demander du financement fondé sur les besoins du Fonds de soutien aux communautés autochtones. Ce fonds offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en oeuvre des solutions communautaires visant à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir au sein de leurs communautés.

Ces fonds peuvent servir à des mesures, notamment :

le soutien aux aînés et aux membres vulnérables de la communauté;

les mesures de lutte contre l'insécurité alimentaire, comme le soutien à l'achat, au transport et à la distribution d'aliments; et les aliments traditionnels, comme la chasse et la pêche;

soutien éducatif et autre pour les enfants;

l'aide en santé mentale et les services d'intervention d'urgence;

des mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19.

De plus, à compter de ce mois-ci, le gouvernement du Canada fournira des fonds supplémentaires pour aider les personnes et les familles des Premières Nations qui dépendent de l'aide au revenu pour couvrir leurs frais de subsistance essentiels, ainsi qu'un soutien administratif accru aux communautés. Les personnes qui souhaitent présenter une demande peuvent communiquer avec leur bureau de bande communautaire ou le bureau régional du Yukon pour obtenir de plus amples renseignements.

SAC continue de travailler avec les communautés autochtones pour collaborer, échanger de l'information et élaborer conjointement des approches de communication et d'intervention en santé fondées sur les distinctions et dirigées par les Autochtones avec les partenaires autochtones, en tenant compte de leurs conseils et de leurs directives.

