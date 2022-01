Les commissions de délimitation des circonscriptions électorales fédérales lancent leur site Web et leurs comptes de médias sociaux





GATINEAU, QC, le 20 janv. 2022 /CNW/ - Les commissions de délimitation des circonscriptions électorales fédérales ont le plaisir d'annoncer le lancement de leur site Web et de leurs comptes de médias sociaux officiels pour le processus de redécoupage de 2022. C'est la première fois que les commissions auront des comptes Twitter, Facebook et Instagram.

Le rôle des commissions est de proposer de nouvelles limites pour les circonscriptions fédérales, de consulter les Canadiens, et de créer une nouvelle carte électorale pour leur province. Bien que chaque commission provinciale travaille de façon indépendante, le site Web et les comptes de médias sociaux comprendront de l'information sur l'ensemble des dix commissions.

Les dix commissions électorales débuteront leurs travaux en février 2022 avec la diffusion, par Statistique Canada, des chiffres de population du recensement 2021. Toujours en 2022, les commissions tiendront des audiences publiques à la suite de la publication de leur proposition. Le site Web et les comptes de médias sociaux fourniront davantage d'information dans les prochaines semaines afin d'aider les Canadiens à bien comprendre le processus du redécoupage, et leur indiquer comment participer aux consultations de cet important exercice démocratique.

Faits en bref

Les commissions ont été constituées par proclamation le 1 er novembre 2021.

novembre 2021. Les présidents des commissions sont nommés par le juge en chef de chaque province et les autres membres, par le président de la Chambre des communes.

Le redécoupage des circonscriptions électorales fédérales se fonde sur la nouvelle répartition des sièges à la Chambre des communes, calculée par le directeur général des élections à l'aide de la formule de représentation prévue dans la Constitution.

Le processus de redécoupage commencera au début de février 2022, à la réception des résultats du Recensement de 2021 chiffrant la population.

Les commissions ont 10 mois après la réception des données du recensement pour soumettre leurs propositions initiales concernant les limites des circonscriptions, tenir des audiences publiques et présenter leurs rapports.

La nouvelle carte électorale fédérale ne sera pas prête avant le printemps 2024.

Élections Canada appuiera les commissions en leur offrant divers services professionnels, financiers, techniques et administratifs. Il leur servira notamment d'intermédiaire avec Statistique Canada, Ressources naturelles Canada et le président de la Chambre des communes, préparera les cartes montrant les limites proposées par les commissions, et leur apportera une aide pour la collecte et la gestion de données.

