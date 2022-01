La regtech innovante ComplyAdvantage nomme deux nouveaux dirigeants et anticipe une croissance record en 2022





ComplyAdvantage, une entreprise mondiale de technologies des données qui transforme la détection de la criminalité financière, a annoncé ce jour la nomination de deux nouveaux dirigeants: Nabeel Vilcassim, en qualité de directeur financier (CFO), et Oliver Furniss en qualité de chef de produit (CPO). Tous deux seront directement responsables devant Vatsa Narasimha, chef d'exploitation (COO) de ComplyAdvantage.

En 2021, ComplyAdvantage a enregistré une croissance record avec une augmentation d'environ 80% de ses revenus récurrents annuels, alimentée par l'expansion de son portefeuille de clients mondiaux des secteurs crypto, fintech et bancaire, parmi lesquels Gemini, HTB et TransferMate et par ses partenariats stratégiques essentiels avec des fournisseurs de classe mondiale de données de blockchain et de BaaS (Banking as a Service), notamment Elliptic et Raisin Bank. L'utilisation des ensembles de solutions anti-blanchiment fournis par la Société a atteint des niveaux record: le nombre de recherches effectuées avec la solution de Filtrage et suivi des clients a doublé d'un trimestre à l'autre, et les volumes de la solution de Gestion des risques de transaction ont quadruplé.

De plus, en 2021 la plateforme de ComplyAdvantage a facilité plus d'un milliard de recherches au sein de 150 millions d'entités surveillées chaque jour. La Société pense que cette dynamique de croissance va se poursuivre en 2022 et lui permettra de battre de nouveaux records, ce qui la conduira à augmenter ses effectifs pour les porter à environ 500 personnes d'ici la fin de l'année. Enfin, ComplyAdvantage a complété le tour de table de série C sursouscrit avec un financement supplémentaire fourni par Goldman Sachs, le leader mondial de la banque et de la gestion des valeurs mobilières et des investissements.

«Centrés sur l'obtention de résultats, notre travail acharné et nos valeurs basées sur le "Kaizen" (amélioration continue) nous ont donné l'opportunité de faire appel aux extraordinaires talents de Nabeel Vilcassim et d'Oliver Furniss. Mais comme chacun sait, le succès n'est jamais garanti: il se mérite, donc nous allons maintenant continuer à travailler dur, a déclaré Vatsa Narasimha, COO de ComplyAdvantage. Avec enthousiasme et reconnaissance et soutenus par notre excellente équipe, nous nous fixons pour objectif en 2022 de faire grandir notre Société, un but que nous atteindrons grâce au soutien de nos formidables employés, clients, partenaires et investisseurs qui croient en notre vision consistant à utiliser des données intelligentes pour éliminer la criminalité financière.»

Fonctions de direction

En tant que directeur financier, Nabeel Vilcassim supervisera tous les domaines de l'organisation financière, notamment la fonction financière, le développement de l'entreprise, la conformité et les relations avec les investisseurs. Avant de rejoindre ComplyAdvantage, Nabeel Vilcassim était directeur général et responsable fintech pour la région EMEA chez Moelis & Company.

M. Vilcassim apporte à ComplyAdvantage plus de 15 ans d'expérience de la banque d'investissement et de la finance d'entreprise, acquise en conseillant des sociétés internationales de services financiers, de technologies financières et d'infrastructure de marché en matière de fusions-acquisitions, de financements et d'investissements stratégiques. Nabeel Vilcassim a commencé sa carrière chez Citigroup où il s'occupait du secteur des services financiers européens. Il est titulaire d'un master en ingénierie électrique et électronique de l'Imperial College de Londres.

«Le moment est vraiment idéal pour rejoindre ComplyAdvantage, car d'immenses opportunités s'offrent à nous. Grâce à ses fondamentaux commerciaux solides et à la demande mondiale croissante pour ses technologies de surveillance des risques de contrepartie à grande échelle, ComplyAdvantage se trouve au point de convergence de l'innovation, de la conformité réglementaire et de l'avenir de la conformité, a déclaré Nabeel Vilcassim. Je suis donc particulièrement heureux de faire partie d'une équipe qui aidera les entreprises à effectuer leurs transactions avec la plus grande intégrité.»

En tant que CPO nouvellement nommé, Oliver Furniss supervisera tous les aspects de l'ensemble de solutions proposées par ComplyAdvantage, de la conceptualisation à la mise sur le marché en passant par l'optimisation. En outre, M. Furniss dirigera les efforts visant à augmenter le volume des données et à améliorer la collecte des informations liées à la lutte anti-blanchiment et aux risques sur la base du «Knowledge Graph» exclusif de la Société.

Avant de rejoindre ComplyAdvantage, M. Furniss était CPO chez Dojo, un émetteur de cartes de paiement et acquéreur récemment apparu sur le marché britannique, où il aidait les entreprises à recevoir des paiements en face à face et en ligne et à accéder rapidement à leur argent. Auparavant, il a été chef de produit chez Wise et vice-président mondial des produits chez Xero. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et services financiers de l'Université de Nottingham Trent.

«ComplyAdvantage travaille sur une mission passionnante et c'est pourquoi j'ai choisi de rejoindre son équipe, a déclaré Oliver Furniss. En nous appuyant sur la puissance des données hyperscale et sur l'apprentissage automatique, nous pourrons aider nos clients non seulement à réduire leur exposition aux risques de blanchiment d'argent, mais aussi à accélérer leur croissance avec une plus grande intégrité: je suis ravi de remplir cette magnifique fonction.»

Outre l'acquisition de nouveaux clients, les financements obtenus et l'arrivée de nouveaux dirigeants en 2021, ComplyAdvantage a également plusieurs autres réalisations à son actif, entre autres:

? Publication de plusieurs nouvelles recherches, dont le rapport annuel de la Société intitulé State of Financial Crimes Report 2021 et le rapport Evolving Use of Sanctions

? Annonce du lancement de ComplyLaunch, un programme gratuit anti-blanchiment d'argent pour les startups fintech

? Publication d'un nouvel AML guide (guide anti-blanchiment de capitaux) pour les banques en ligne

? Nominations au classement des meilleures entreprises du secteur, notamment par CB Insights 250, AIFintech100 et Chartis RiskTech 100

«L'équipe de ComplyAdvantage est en train de vivre une période extraordinaire, car la formidable croissance de la Société reflète la valeur qu'ils continuent de générer pour leur clientèle mondiale, a déclaré Jan Hammer, associé d'Index Ventures. De plus, avec l'arrivée de ses dirigeants nouvellement nommés Nabeel Vilcassim et Oliver Furniss, la Société va faire de 2022 une autre année décisive. Il est clair que l'approche unique de ComplyAdvantage en matière de collecte d'informations sur les risques est idéale pour s'adapter à l'évolution des prestataires de services financiers les plus innovants.»

ComplyAdvantage est l'option préférée de certaines des plus grandes banques, entreprises et fintechs à forte croissance au monde. La Société aide les organisations réglementées à gérer leurs obligations en matière de risque et à prévenir la criminalité financière. Basée sur ComplyDataTM, l'approche hyperscale unique de ComplyAdvantage en matière de collecte d'informations facilite la détection des comportements suspects et le repérage des risques cachés tout au long du cycle de vie de la relation client, et aide les fournisseurs de services financiers à assurer un niveau maximum de surveillance de la conformité et de l'intégrité.

À propos de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage est la principale source de technologie de détection et de données sur le risque de criminalité financière fondée sur l'IA dans l'industrie financière. ComplyAdvantage a pour mission de neutraliser le risque de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de corruption, ainsi que tous les autres crimes à caractère financier. Plus de 500 entreprises dans 75 pays comptent sur ComplyAdvantage pour comprendre le risque lié aux entités avec lesquelles elles font affaire, grâce à la seule base de données globale et en temps réel au monde de personnes et de sociétés. La société identifie activement des dizaines de milliers d'événements à risque à partir de millions de points de données structurés et non structurés chaque jour.

ComplyAdvantage dispose de quatre agences mondiales situées à New York, Londres, Singapour et Cluj-Napoca (Roumanie). La Société est soutenue par Goldman Sachs, Ontario Teachers', Index Ventures et Balderton Capital. Pour plus d'informations, visiter le site complyadvantage.com.

